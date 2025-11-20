ТСЖ уличили в бюджетном лукавстве

Правительство Нижегородской области решило пресечь возможность многоквартирных домов (МКД) со спецсчетами переводить накопленные средства в региональный Фонд капремонта и затем выходить из него без погашения бюджетной субсидии. Многие ТСЖ, временно используя счета фонда, получают господдержку на замену лифтов. Власти считают эту схему нечестной и хотят обязать собственников квартир возвращать полученные деньги в случае перевода накоплений обратно на свой спецсчет. При этом у «спецсчетчиков» низкая собираемость взносов на капремонт, иногда такие дома приходится насильно переводить на счет регионального оператора, отмечают в министерстве ЖКХ. Депутаты заксобрания в целом согласны с правительством, но отметили, что ТСЖ часто работают лучше ДУКов, а собственники жилья могут оказаться в неравных условиях.

Нижегородское заксобрание рассмотрит поправки к закону о капремонте многоквартирных домов

Правительство Нижегородской области инициировало корректировку областного закона «Об организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов…». Одна из предложенных поправок блокирует возможность перевести средства со спецсчета в Фонд капремонта МКД и вывести их обратно после получения господдержки. Министр ЖКХ и энергетики Михаил Куренков рассказал депутатам заксобрания, что подобная схема используется в регионе для замены лифтов в подъездах: «Выявлено множество фактов, когда дома средства со своих спецсчетов специально переводят в "котел" Фонда капремонта и получают субсидию. За счет нее меняется лифтовое оборудование, а затем ТСЖ делает шаг в обратную сторону, забирая свои средства на спецсчет».

«Изменения необходимы, чтобы этот обратный переход стал возможным только в случае полного возврата бюджетной субсидии. Считаем это правильным с учетом сегодняшних сложностей с финансовой обеспеченностью Фонда капремонта», — уточнил господин Куренков.

Средства для капремонта на спецсчетах собирают собственники свыше 3 тыс. многоквартирных домов (около 13% жилого фонда Нижегородской области), управляемые ТСЖ. Собираемость взносов у ТСЖ самая низкая, а исполнение работ по капремонту ежегодно колеблется в пределах 10–20% от плана — в два-три раза меньше, чем у регионального оператора. Это обусловлено тем, что собственники МКД со спецсчетами часто не в состоянии провести общее собрание и проголосовать за те или иные работы, пояснил министр Куренков. «С учетом невыполненных вовремя ремонтов нам по закону приходится "насильно" переводить их в "котел". Это происходит из года в год», — подчеркнул он.

Как писал «Ъ-Приволжье», многоквартирные дома со спецсчетами выпали из масштабной госпрограммы по замене лифтов в Нижегородской области стоимостью 8,7 млрд руб. Субсидии из бюджета получает Фонд капремонта МКД, оплачивая закупки и установку новых лифтов. А домам со спецсчетами для обновления подъемников были предложены льготные кредиты с рассрочкой. Однако некоторые ТСЖ нашли лазейку в областном законе, позволяющую временно перевести деньги в Фонд для получения господдержки. В случае принятия поправки «спецсчетчикам» придется либо полностью возвращать субсидию, либо оставаться в фонде и платить ему взносы на капремонт.

Депутат Татьяна Гриневич назвала несправедливой ситуацию, когда собственники МКД со спецсчетами вынуждены менять лифты за свой счет в отличие от домов, перечисляющих взносы фонду.

«Почему-то собственникам домов, которые выбрали „общий котел“, мы оказываем господдержку, а другим — нет. Мы сами вынуждаем их перевести средства на капремонт в фонд, чтобы осилить замену лифтов. Получается, одним можно получить субсидию, а другим — нельзя. Люди ведь только поэтому переводят средства со спецсчета», — сказала госпожа Гриневич. Она считает, что ТСЖ управляют многоквартирными домами лучше и эффективнее ДУКов, а власть фактически вынуждает жильцов делать выбор в пользу фонда.

Депутат Роман Кабешев призвал не упрекать граждан: никто не предполагал, что замена лифтов будет зависеть от предоставления субсидии только региональному оператору. «Люди переходили на спецсчета не от хорошей жизни. Еще один фактор, почему общее собрание собственников жилья невозможно провести. Зачастую в домах есть муниципальные квартиры для соцнайма, а представители администраций не участвуют в общих собраниях. Поэтому и собственники не получают правомочной основы для принятия решений», — сообщил коммунист.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов согласился, что ТСЖ эффективнее ДУКов.

«Если услуги будут одинаково качественными, жители не станут искать другой выход. С ДУКами много проблем, на них поступает много жалоб. Необходимо стимулировать всех к единому стандарту качества»,— призвал депутат.

Председатель комитета по ЖКХ Владимир Беспалов подчеркнул, что собственники МКД сознательно оценивали риски, выбирая спецсчета, и самостоятельно несут расходы на капремонт. «Позиция, когда ради субсидии они со спецсчетов переходят в „котел“ и, получив деньги, возвращаются обратно, не совсем чистоплотна»,— полагает он. Депутат Николай Упирвицкий также назвал эти метания ТСЖ «лукавством»:

«Они не хотят участвовать своими взносами в ремонтах других домов. Если зашел в фонд ради субсидии — посиди, пока ее не вернешь. Никто не запрещает потом выйти из этого котла».

Несмотря на разные мнения, члены депутатского комитета по ЖКХ решили одобрить поправки правительства в первом чтении. Заксобрание рассмотрит их 27 ноября.

