«Сибирь» прервала серию из 13 поражений, обыграв московское «Динамо»

ХК «Сибирь» прервал серию из 13-ти поражений подряд, обыграв московское «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) по буллитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В основное время в составе новосибирской команды шайбы забили Алексей Яковлев и дубль оформил Иван Чехович. В начале третьего периода новосибирцы вели со счетом 3:1. На 56-й минуте матча москвичи сократили отставание, за три секунды до окончания встречи «Динамо» забросило третью шайбу.

Для «Сибири» это серия поражений стала самой протяженной в истории клуба. На данный момент команда занимает последнее, 11-е место в конференции Восток КХЛ с 19 очками по итогам 28 игр.

Следующий матч новосибирцы проведут 22 ноября с «Сочи».

Александра Стрелкова