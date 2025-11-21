ИИ-сервисы принесли Cloud.ru больше половины выручки

По итогам трех кварталов 2025 года выручка от ИИ-сервисов Cloud.ru достигла 30,3 млрд руб. при общем показателе в 56,1 млрд руб., следует из отчетности компании. За аналогичный период 2024 года AI-направление принесло компании 16,7 млрд руб. и составляло 48% общей выручки. Таким образом, доля решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в структуре бизнеса выросла с 48% до 54%.

Cloud.ru — российский провайдер облачных и AI-технологий, работающий под текущим брендом с 2023 года после выхода из экосистемы Сбербанка. По данным iKS-Consulting, Cloud.ru лидирует на рынке облачных инфраструктурных сервисов в России с долей 32,5%, значительно нарастив позиции благодаря развитию AI-услуг и публичных и гибридных облаков.

Как рассказали “Ъ” в пресс-службе компании, рост выручки связан с запуском сервиса AI Factory — единой среды инструментов для полного цикла внедрения генеративного ИИ и с увеличением спроса на инфраструктуру больших языковых моделей. Гендиректор Cloud.ru Евгений Колбин отметил, что в компании «переходят от экспериментов с ИИ к масштабированию».

Полина Мынко