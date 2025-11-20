Минздрав России разрешил использование мРНК-вакцины против меланомы

Минздрав России выдал разрешение на использование двух противоопухолевых препаратов. Теперь в клинической практике будут применять мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения меланомы и пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения метастатического колоректального рака, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

Господин Мурашко рассказал, что ученым еще предстоит оценить эффективность и безопасность двух вакцин. О массовом применении таких препаратов речи пока не идет. «Отмечу, что эта технология не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем»,— сказал министр здравоохранения на заседании коллегии по вопросам лекарственного обеспечения (цитата по «РИА Новости»).

Эффективность мРНК-вакцин заключается в их способности воздействовать на иммунную систему. Препараты помогают ей распознавать раковые клетки. мРНК-вакцины могут создаваться на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. В Центре синтетических биотехнологий Сеченовского университета сообщали, что они могут применять не только для лечения рака, но и для профилактики инфекционных и генетических заболеваний. В октябре директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург заявлял, что на первом этапе 30 пациентов пройдут лечение препаратом.