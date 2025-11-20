В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили ПЗРК Stinger

Румынские пограничники обнаружили в грузовике на границе с Молдавией переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger производства США. Об этом заявил депутат молдавского парламента, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Ренато Усатый.

По словам политика, главный вопрос заключается в происхождении ПЗРК. «Такого оружия нет на территории Республики Молдова. Если бы, например, это было что-то из советских времен, мы могли бы заявить, что оно прибыло из Приднестровья, и рассматривать это как проблему»,— заявил Ренато Усатый (цитата по MoldovaLive). При этом около 3 тыс. таких ПЗРК в качестве помощи США направили Украине, добавил он.

Ренато Усатый заявил, что предложит включить вопрос о найденном оружии в повестку заседания комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, которое состоится 26 ноября. В Молдавии возбудили уголовное дело по факту произошедшего, сообщили в Таможенной службе республики.