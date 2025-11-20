На маленьком флоту

Правительство региона определилось с составом своего речного флота. В него войдут суда на подводных крыльях «Восход», два «Метеора», гибридный дизель-электроход «Москва 2.0» и пять скоростных катеров Looker. Приобрести речной транспорт краевые власти намерены в лизинг по льготной программе Государственной транспортной лизинговой компаний (ГТЛК). Ранее правительство собиралось купить два судна на подводных крыльях типа «Валдай», но теперь необходимости в них нет. Эксперт считает, что спрос на речные перевозки будет зависеть от стоимости билетов.



Краевые власти приступили к формированию своего речного флота для недавно созданного АО «Пермское речное пароходство». Об этом на прошедшей в Москве «Транс­портной неделе» объявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Формируем собственный речной флот: в этом году приобрели скоростной катер „Колва“, восстанавливаем суда на подводных крыльях „Восход“ и два „Метеора“, еще шесть судов планируем приобрести по льготному лизингу»,— написал в своем телеграм-канале глава региона. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в министерстве транспорта Пермского края, планируется купить в лизинг по программе ГТЛК гибридный дизель-электроход «Москва 2.0» и пять скоростных катеров Looker. Сроки покупки будут зависеть от оформления всех необходимых документов.

Напомним, в 2023 году Дмитрий Махонин заявил о намерении создать регионального оператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. В частности, планировалось, что новое юрлицо будет курировать марш­руты с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай». Тогда же Дмитрий Махонин сообщил, что краевая администрация работает над включением в первый этап проекта Минтранса РФ «Речные магистрали» по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами.

В ноябре правительство Пермского края опубликовало постановление об участии в создании АО «Пермское речное пароходство». Согласно документу от 13 ноября, подписанному губернатором, общество будет создано совместно с Корпорацией развития Пермского края (КРПК). Ранее сообщалось, что уставный капитал «Пермского речного пароходства» составит 15,6 млн руб. Доля участия региона в уставном капитале составит 99%, доля КРПК — 1%. Взнос края в уставный капитал в размере 15,5 млн руб. будет внесен за счет бюджета. Ранее правительство собиралось купить два судна на подводных крыльях типа «Валдай». На эти цели было выделено 592,4 млн руб. Предполагалось, что они будут работать на линии Пермь—Оханск—Оса. Однако, как пояснили в минтрансе, сейчас необходимости в таком типе судна уже нет.

Также в рамках возрождения речного флота Прикамья планируется восстановить суда «Восход-50» (пассажировместимость 71 чел.), «Метеор-220» и «Метеор-321» (пассажировместимость каждого до 123 чел.), безвозмездно переданные региону. Судно «Восход-50» уже отправилось на реконструкцию в Ленинградскую область, на базу АО «Водоходъ.Пассажирский Порт». Кроме того, ООО «Камский судоремонт» займется восстановлением двух дебаркадеров: проведет ремонтные работы стропильной системы, монтаж кровли и палубного оборудования, обновит инженерные сети.

Прогулочный электроход «Мос­ква 2.0» разработан собственным конструкторским бюро частного судостроительного предприятия Emperium (входит в Sitronics Group). В этом году строительство этого судна началось на «Пермской судоверфи». Длина судна составляет 33,21 м, ширина 8 м. Общая вместимость составляет 140 пассажиров, а крейсерская скорость 20 км/час. Проект предполагает наличие бара, ресторана, бизнес-зала, открытую верхнюю палубу с навесом, наклонное остек­ление салона. Главное отличие от теплохода — электродвигатель.

В сентябре в Перми прошли также ходовые испытания скоростного катера Looker-390T, получившего имя прикамской реки Колвы. Это первый из шести катеров, которые краевые власти планируют использовать в качестве водного такси. Поставщиком катера является ярославское ООО «Верфь Паритет» — единственный производитель в РФ судов малой вместимости типа Looker. Длина судна составляет почти 12 м, ширина — 4 м. Катер рассчитан на 18 пассажиров, мощность двух двигателей позволяет развивать скорость до 60 км/час.

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин положительно оценил планируемый состав флота. Он отметил, что приветствует возрождение водного транс­порта. «Благодаря таким проектам на реке все оживает — судостроение, судоремонт, развивается флот»,— считает господин Яхнин. По его словам, перевозки на таких судах могут быть успешными, если предложить адекватную стоимость. «Микроавтобусы же пользуются популярностью? А водное такси — это сочетание перевозки и мини-круиза»,— уверен он.

Ирина Суханова