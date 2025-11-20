На Ставрополье дети военнослужащих примут участие в губернаторских елках

В ходе прямой линии губернатор Владимир Владимиров обратил внимание глав муниципалитетов на то, что дети участников СВО, военнослужащих, сотрудников правоохранительных ведомств в обязательном порядке должны быть включены в список участников краевых и муниципальных елок.

«Главам муниципалитетов необходимо внимательно следить за обращениями земляков, чьи дети хотят попасть на губернаторские елки, елки в территориях. Все желающие обязательно должны получить такую возможность, наша задача — проконтролировать это»,— подчеркнул глава региона.

Прямая линия с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым состоялась 20 ноября. Накануне от жителей региона поступило более 100 вопросов.

Наталья Белоштейн