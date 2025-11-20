Строй на своем

Крупный пермский застройщик ПЗСП готовится к комплексному развитию территории за ЖК «Арсенал» в центре Перми. Площадка площадью 7,4 тыс. кв. м находится южнее ул. Дмитрия Смышляева и находится в собственности застройщика. Сейчас она используется населением как стоянка. Ранее жители «Арсенала» жаловались на проблемы с улично-дорожной сетью и отсутствие парковочных мест, поэтому девелопер планирует строительство нового профиля улиц, чтобы обеспечить жителей местами для стоянки автомобилей. Эксперты поддерживают намерения компании по обустройству дорог и дополнительного паркинга. В то же время отмечается, что проблемы территории, связанные с дорожно-транспортной инфраструктурой, могут сохраниться в связи с ее активным освоением девелоперами.



ПЗСП намеревается застроить территорию за ЖК «Арсенал» в Свердловском районе Перми. По данным «Ъ-Прикамье», структура ПЗСП ООО СЗ «Смышляева», зарегистрированная девелопером в октябре, обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на карте градзонирования Перми границы комплексного развития своей территории (КРТ), расположенной южнее ул. Дмитрия Смышляева. На заседании комиссии 20 ноября заявление ПЗСП было одобрено. Известно, что проект компании предусматривает строительство жилья, дорожной сети с парковками, а также создание помещений для передачи в муниципальную собственность.

Новая территория одного из крупных пермских застройщиков представляет собой два участка суммарной площадью 7,4 тыс. кв. м. Земля располагается за домами «Арсенала» по ул. Крас­ные Казармы, 67 и ул. А. Турчевича, 8. В онлайн-справочнике 2ГИС указано, что участки используются в качестве парковки. Как следует из публичной кадастровой карты, разрешенное использование этой территории — многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. По правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) площадка относится к территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2.

ЖК «Арсенал» в центре Перми был построен холдингом «Сатурн-Р». Из-за проблем со строительством IV очереди комплекса компания не смогла завершить его и продала оставшуюся землю застройщику «Мегаполис». Жители и власти города неоднократно отмечали проблемы в жилом комплексе «Арсенал», связанные с нехваткой парковочных мест.

ПЗСП, основанный в 1963 году, входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. Среди строящихся комплексов компании — «Три Девятых» (ул. Кронштадтская, 39), «Красное яблоко» (ул. Яблочкова, 5), «Патриот» (ул. Целинная, 59), объекты по ул. Танцорова, 96, ул. Белозерской, 26 и другие.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев подтвердил «Ъ-Прикамье» подачу заявления в комиссию по землепользованию и застройке об установлении границ КРТ. Согласно предварительному проекту, ПЗСП по техническому заданию от профильных органов власти планирует возвести в этой локации улично-дорожную сеть с парковками на 292 места (сейчас там 205 мест), которыми смогут пользоваться все жители города. «Это позволит полностью ликвидировать дефицит машино-мест для существующей застройки микрорайона. Кроме улично-дорожной сети, планируется строительство досугового центра для жителей района»,— пояснил Кирилл Николаев. Сейчас проект находится в начальной стадии разработки, поэтому предварительные параметры освоения территории в ПЗСП не назвали. На участке предполагается возвести жилой комплекс комфорт-класса с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже, добавил господин Николаев.

Опрошенные эксперты отметили необходимость решения вопроса на дорогах «Арсенала», а также на въездах-выездах в комплекс утром и вечером. Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев обратил внимание, что «Мегаполис» начал строительство своего ЖК «Моменты» на месте IV очереди «Арсенала», в результате которого в этой локации количество жителей и автомобилей вырастет еще. В то же время, девелопер также планирует в микрорайоне дорожное строительство и возведение парковочных мест. По данным собеседника, в наземных паркингах «Арсенала» имеются нерас­проданные машино-места, что означает резерв по числу мест. Артем Савельев поддержал намерения ПЗСП по возведению наземного и подземного паркинга. «Для более предметной оценки надо знать, какое именно дорожное строительство планирует ПЗСП в рамках комплексного развития территории. Здравым решением было бы обустройство выездов с территории. Участок находится в отдалении от ул. Героев Хасана,— возможно, предполагается возведение дорожной связи с другими прилегающими улицами»,— рассуждает руководитель департамента маркетинга ПМД.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев отметил привлекательное расположение участка ПЗСП в самом центре Перми, наличие необходимой для жизни инфраструктуры. Особо господин Клементьев остановился на высокой плотности проживания в «Арсенале» и тоже отметил дальнейший рост численности населения микрорайона со строительством ЖК «Моменты» «Мегаполиса». В связи с транспортными проблемами территории улично-дорожная сеть комплекса «Арсенал», возведенного «Сатурн-Р», требует реконструкции. Директор АН «Твой дом» обозначил, что микрорайон, застраиваемый тремя компаниями, будут посещать автомобилисты — гости, службы доставки и прочие, которым потребуются наземные стоянки.

Евгения Ахмедова