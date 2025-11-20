Американский центровой Ноа Вонле перешел в баскетбольный «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» заключил контракт с 30-летним американским центровым Ноа Вонле, сообщили в пресс-службе клуба. Игрок, также способный выступать на позиции тяжелого форварда, ранее провел 9 сезонов в НБА.

Вонле был выбран под 9-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Шарлотт Хорнетс». За свою карьеру в лиге он выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс» и другие клубы, всего проведя 373 матча. Дважды его команды доходили до полуфинала НБА.

В сезонах 2021/22 и 2023/24 баскетболист выступал за китайский «Шанхай Шаркс». Контракт с «Зенитом» заключен до конца сезона 2025/26.

Артемий Чулков