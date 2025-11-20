Жители Запорожья и других городов области, которые находятся под контролем Киева, смогут не выплачивать украинские займы и кредиты после перехода под юрисдикцию Российской Федерации. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам господина Балицкого, поступает множество вопросов от жителей Запорожья, Орехова, Гуляйполя, Вольнянска по поводу выдачи российских паспортов, работы ЖКХ и так далее. Он заверил, что все вопросы будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации, где Конституция имеет главенствующее право,— каждый, кто заслужил свою пенсию, будет ее получать; каждый, кто хочет работать, будет работать.

«Российское государство несет вам освобождение от всего этого ужаса… от этих сумасшедших кредитов, которые набрала киевская хунта, и пускай они их и выплачивают. Когда мы придем, эти кредиты все будут сторнированы. Так, как это было в Мелитополе и Бердянске. Когда пришла российская власть, вернулась на свои земли, ни один человек не платил по долгам Украины. Равно, кстати, как и по долгам кредитов, которые были взяты в свое время у коммерческих банков украинских олигархов»,— сказал Евгений Балицкий на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Александр Дремлюгин, Симферополь