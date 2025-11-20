Великий уравнИИтель

Все российские политики и партии обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) для решения профессиональных задач. По мнению партийцев и экспертов, обсудивших эту тему на круглом столе 20 ноября, работать без применения технологии для обработки информации и генерации контента сегодня попросту невозможно. При этом лидеров и пионеров применения ИИ в политике на сегодня нет, констатировали участники мероприятия: распространенность способа уравняла всех игроков.

Развитие ИИ в России, согласно указу президента, является одной из национальных целей, напомнил участникам круглого стола Экспертного института социальных исследований политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов: «Для России это вопрос государственного, технологического и ценностного суверенитета». Соответственно, подход в развитии этой технологии, по мнению политолога, будет балансировать между открытостью к инновациям и безусловной защитой прав граждан.

Граждане, между тем, об ИИ осведомлены уже почти поголовно, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Свыше 94% опрошенных россиян информированы о новейшей технологии, а 63% сами ее применяли (среди респондентов до 35 лет таких 90%), сообщил директор департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Доверие к нейросетям пока преобладает (52% против 38%), но резонансность темы способна оперативно изменить отношение в иную сторону. Применение ИИ, по мнению россиян, допустимо едва ли не во всех сферах: рады такому помощнику респонденты будут в промышленности (80%), науке (76%), строительстве, энергетике и торговле (по 72%), досуге и развлечениях (70%). Не готовы допускать эту технологию граждане разве что в государственное управление (только 37% положительных оценок).

Непосредственно в политических процессах ИИ в первую очередь помогает обрабатывать огромные объемы информации, пояснил политолог Сергей Мощенков. Пользователи могут фрагментировать общество и работать более прицельно с нужной аудиторией, а также быстрее реагировать на сигналы. «ИИ помогает ускорить работу экспертов как социальных, так и политических направлений»,— указал господин Мощенков.

По мнению Александра Асафова, применение нейросетей — во многом вопрос удешевления, когда не нужно оплачивать «дорогостоящего райтера» и можно использовать то, что напишет ИИ. А преимущества от применения технологии исчислимы уровнем производительности, считает эксперт: «Делаете больше материала, удешевляете его производство — вы будете эффективнее других».

Сегодня ИИ применяет каждая партия и каждый политический субъект, отметил депутат Госдумы и политтехнолог Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), потому что «не делать это невозможно».

Если еще три года назад количество контента, которое генерировал депутат, позволяло ему «занимать понятные строки в информационной картине», то сегодня он вынужден делать в два, а то и в три раза больше контента.

Учитывая, что все субъекты и партии уравнены в технологии, преимущество обеспечат личная коммуникация и, в самую первую очередь, идеи, которые политики могут предложить обществу для решения конкретных проблем, резюмировал господин Гусев.

Генеративные мощности ИИ уже превосходят способности электората к анализу «технологичности контента», указал, в свою очередь, культуролог Иван Карпушкин. Технологии развиваются быстрее, чем понимание людьми того, что на них оказывается воздействие. «В определенный момент такими людьми можем стать мы с вами»,— предупредил он коллег.

Учитывая распространенность технологии, не за горами ее правовое регулирование, сообщил Дмитрий Гусев. Начать, философски рассудил он, следует с именования, ведь «интеллектом» эта технология на самом деле не является, и справедливо будет «переназвать» это явление, дабы избежать его «очеловечивания». «Как только мы назовем это своим именем, многое встанет на свои места… И это одна из задач Госдумы в рамках регулирования»,— подчеркнул депутат.

