Российский рынок БАДов вырастет до 220 млрд рублей по итогам 2025 года

Объем российского рынка биологически активных добавок (БАД) достиг отметки 220 млрд руб. к концу 2025 года, прогнозируют в ассоциации «Антиконтрафакт».

По словам депутата Госдумы Артема Кирьянова, рост рынка во многом обусловлен эффективностью маркировки. Благодаря ей число импортеров выросло в 11 раз, а зарегистрированных отечественных производителей — почти вдвое, рассказал господин Кирьянов на заседании экспертного совета по детенизации экономики и рабочей группы по вопросам косвенного налогообложения Торгово-промышленной палаты РФ.

Однако этот позитивный тренд имеет и обратную сторону. «Рост легального рынка стимулирует и нелегальных игроков, которые активно ищут пути обхода системы»,— говорит Артем Кирьянов. Для защиты потребителей и добросовестного бизнеса от контрафакта ассоциация представила новую трехуровневую систему отслеживания качества БАДов в пострегистрационном периоде.

Предложенная система включает оценку безопасности биодобавки со стороны Роспотребнадзора, верификация состава через проект «Не рискуй! Проверь», а также оценку реальной эффективности через наблюдательные исследования. Как рассказал на заседании вице-президент «Антиконтрафакта» Байсолт Хамзатов, с помощью проекта «Не рискуй! Проверь», запущенного в марте 2025 года, ассоциации уже удалось добиться блокировки 5,7 тыс. карточек некачественных БАДов на маркетплейсах.