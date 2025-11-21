Крупные компании теряют в рентабельности

Рейтинговое агентство АКРА изучило динамику финансовых показателей 50 крупнейших российских публичных нефинансовых компаний в 2024 году и первом полугодии 2025 года. В топ-50 вошли 7 нефтегазовых компаний, 11 металлургических, 7 электроэнергетических, 5 из сферы розничной торговли и 3 — транспортные, 17 компаний попали в категорию «прочие». Общий вывод: финансовая устойчивость этих организаций остается комфортной благодаря высокой рентабельности и умеренной долговой нагрузке, но рост внутренних издержек и стоимости капитала несколько ухудшает положение. В АКРА ждут улучшения финансовых показателей компаний топ-50 в 2026 году при условии снижения кредитных ставок и стабилизации внешнего фона.

Отмечается, что выручка компаний выборки в 2024 году выросла на 14%, до 72,6 трлн руб., но в первом полугодии 2025 года осталась уже на уровне такого же периода прошлого года — 34,8 трлн руб. (см. график). Это связно с ослаблением экспортных доходов, снижением цен на нефть и металлы, ограничениями логистики и снижением господдержки в условиях дефицита федерального бюджета. Доля «нефтегаза» в совокупной выручке топ-50 в первом полугодии 2025 года снизилась до 43% — ниже уровня пандемийного 2020 года. Розница в общей структуре выручки поднялась на второе место, достигнув доли 15% против 13% годом ранее.

На этом фоне рентабельность компаний просела, так как расходы росли быстрее их выручки. Затраты на персонал увеличиваются с 2021 года и в 2024-м составили 12% выручки, в первой половине 2025 года — 15% (против 11% в 2023-м). Средняя рентабельность по FFO, то есть до выплаты процентных платежей и налогов, снизилась до 24% в 2024 году и до 23% в первом полугодии 2025 года после 26% в 2023-м. Маржа чистой прибыли продолжила падать — до 9,6% в 2024 году и 8,4% в первом полугодии 2025 года (10% — в 2023-м). Это прямое следствие роста себестоимости и подорожания долгового финансирования.

Отмечается, что рост процентных платежей — основной фактор ухудшения финансовых показателей. Отношение уплаченных процентов к выручке поднялось до 5,2% в 2024 году и до 7,5% в первой половине 2025 года (с 3,5% в 2023-м). Долговая нагрузка крупных компаний в 2024 году выросла до 2,1 раза по отношению к FFO и сохранилась на этом уровне в первом полугодии 2025 года (после 1,9 раза в 2023-м). На фоне дорогого финансирования компании пересматривают программы развития, что может проявиться в отчетности за 2025 год, предупреждают эксперты АКРА.

Артем Чугунов