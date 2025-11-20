Нижегородский бизнес должен банкам почти 930 млрд рублей

В Нижегородской области обязательства бизнеса по банковским кредитам на 1 октября 2025 года составили 929,9 млрд руб. По данным Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, на 7,1% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

За январь-сентябрь банки в Нижегородской области выдали бизнесу кредиты на 733,9 млрд руб. Из них 535,9 млрд руб. получил крупный бизнес, кредитов, 198 млрд руб. — малый и средний. Больше всего денег заняли предприятия обработки и торговли, а также компании, которые работают с сферах недвижимости, аренды и платных услуг.

В ЦБ РФ считают, что рост корпоративного кредитования сдерживали высокие рыночные ставки, сложившиеся в том числе из-за высокой ключевой ставки.

На начало октября объем средств на депозитах и других счетах нижегородских организаций и индивидуальных предпринимателей составил 690,6 млрд руб. Это на 5,4% больше по сравнению с 1 октября годом ранее.

Андрей Репин