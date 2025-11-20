Орловский облсуд продлил арест в СИЗО советника губернатора Сергея Лежнева

Орловский областной суд продлил на месяц срок содержания под стражей советника губернатора Сергея Лежнева, обвиняемого в нескольких эпизодах хищения бюджетных средств. Как следует из картотеки дел, мера пресечения в его отношении будет действовать до 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-советник главы Орловской области по информационной политике Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-советник главы Орловской области по информационной политике Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К концу года под стражей господин Лежнев проведет 19 месяцев. Его задержали в конце мая 2024 года по уголовному делу о хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Позже в его отношении полиция возбудила еще несколько дел, касающихся мошенничества при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу и во время командировок Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР). Сам он вину не признает.

Также советнику вменяют хищение у девяти коммерческих организаций более 11 млн руб., выделенных в качестве благотворительной помощи на развитие инфраструктуры и благоустройства Орла и Орловской области в региональный фонд поддержки инфраструктуры.

Советник губернатора неоднократно просил суд освободить его из-под стражи, однако все его ходатайства отклонялись. Ранее господин Лежнев заявлял, что заключил контракт о прохождении воинской службы. Однако в суде утверждали, что он не предоставил доказательств наличия у него контракта с Министерством обороны.

Сергей Толмачев