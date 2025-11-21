Китай не проедет

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовится продлить антидемпинговую пошлину на рессоры, используемые в автопроме, из Китая. Эта мера действует с 2021 года, но даже с учетом пошлин продукция КНР дешевле российской. На авторынке же указывают, что местные поставщики завышают цены, что увеличивает стоимость автомобилей.

ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование в отношении листовых рессор и листов для них, происходящих из Китая, говорится в материалах комиссии. Эта продукция используется при производстве и ремонте грузовиков, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов, дорожно-строительной техники. Заявление подал ключевой производитель рессор — Чусовской металлургический завод, входящий в ОМК. В компании “Ъ” не ответили.

Антидемпинговая пошлина на рессоры и листы для них из КНР в размере 14,11% была введена в 2021 года до 20 марта 2026 года. Если ЕЭК примет решение о продлении меры, пошлина сохранится до 2031 года.

Исходя из данных, приводимых ЕЭК, пошлина позволила сократить долю китайских производителей. Так, с июля 2024 года по июнь 2025 года объем импорта из КНР на рынок ЕАЭС снизился на 31%, соотношение объема китайских поставок к объему производства сократилось на 24%. Но выпуск листовых рессор на мощностях ЕАЭС за этот период в условиях роста спроса на 1% упал на 25%, рентабельность производства — на 70%, а прибыль от продаж — на 66%.

Согласно материалам ЕЭК, с января 2022 года по июнь 2025 года средневзвешенная цена рессор из КНР с учетом пошлин была ниже цены товара местного производства. Демпинговая маржа поставщиков рессор из Китая достигала 15,44%, что ставит под угрозу финансовые и операционные показатели внутренних производителей, говорится в материалах.

Руководитель направления аналитики и исследований в сфере металлургии и металлургического сырья рейтингового агентства «Русмет» Алексей Чижиков говорит, что в 2025 году суммарный выпуск рессор оценивается в 75–82 тыс. тонн готовых рессор в год. Текущая потребность автомобильной отрасли и производителей прицепов составляет 62–65 тыс. тонн в год, то есть российские мощности полностью закрывают внутренний спрос и имеют запас, отмечает аналитик. Но загрузка производителей в 2024–2025 годах держится на уровне 76–80% из-за конкуренции с китайскими поставщиками. Только Чусовской завод способен производить до 100 тыс. тонн после завершения модернизации, продолжает Алексей Чижиков.

По его словам, в 2024 году из Китая ввезено около 23 тыс. тонн листовых рессор, а за первое полугодие 2025 года — 13,5 тыс. тонн. Доля продукции из КНР на российском рынке достигла 28–30%. А каждая 1 тыс. тонн китайских рессор — это примерно минус 1,2–1,3 тыс. тонн к производству российского листа, подсчитал господин Чижиков.

Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов говорит, что металлурги Китая получают значительную господдержку для экспорта, что с учетом крайне низких ставок ЦБ Китая и доступности дешевого кредитования предоставляет возможности демпинга. По данным, которые приводит Алексей Чижиков, средняя отпускная цена российского завода на заднюю 12-листовую рессору для КамАЗа в 2025 году составляет 78–84 тыс. руб. А китайский аналог той же размерности и нагрузки продается в России по 48–56 тыс. руб. даже с учетом действующей пошлины.

Автопроизводители считают пошлины избыточными. «Конкурентное преимущество китайских рессор обусловлено эффектом масштаба, а не демпингом. Вместо антидемпинговых пошлин ключевое решение для повышения привлекательности российских рессор — увеличение баллов за локализацию данного компонента»,— говорит собеседник “Ъ” на авторынке. По его словам, существующие десять баллов не компенсируют затраты на переход на российский аналог. Китайские поставщики листовых рессор предлагают объективные цены, говорит другой источник “Ъ” на авторынке. Проблема в том, что из-за отсутствия конкуренции российские поставщики завышают стоимость, что приводит к удорожанию автомобилей. Отмена антидемпинговой пошлины повысит конкуренцию на рынке и мотивирует российских производителей к увеличению эффективности производств, подчеркивает он.

Полина Трифонова, Наталия Мирошниченко