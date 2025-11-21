Свобода для балерины

Балерине Наталии Макаровой исполнилось 85 лет. В 1970 году она покинула страну, и последующие пятнадцать лет в СССР ее имя было под запретом, Кировский театр делал вид, что такой артистки не существует. О жизни эмигрантки из Петербурга, которая покорила весь мир, рассказывает Стефания Барченкова.

1959 год. Наталия Макарова

Фото: Мариинский театр / Ефраим Лесов

Фото: Мариинский театр / Ефраим Лесов

Жизнь Наталии Макаровой может стать основой для сценария фильма. Причем не голливудской сказки, как у Барышникова, и не боевика с разорванными контрактами, как у Нуреева. История балерины из Петербурга больше похожа на тихую и камерную драму, где государство, вычеркнувшее ее имя, проиграло.

В 1970 году прима Театра имени Кирова Наталия Макарова во время лондонских гастролей осталась на Западе. В ответ на вопросы она объясняла, что не хочет «жить в стране, где искусство превратилось в государственное и политическое дело», а балет стал похож на музей. Родина простит ее только через 18 лет, но за это время танцовщица покорит мир.

Гимнастка, которая добилась цели

Наталия Макарова родилась 21 ноября 1940 года. С детства она увлекалась гимнастикой и знала весь балетный репертуар. Интерес к театру привел ее в хореографическую студию ленинградского Дворца пионеров, но оттуда спустя время ее выгнали. Несмотря на отчисление, желание танцевать победило, из-за чего Макарова сама пришла в хореографическое училище, увидев объявление о наборе, даже не предполагая, что ее возьмут. На прослушиваниях она даже оставила не тот номер телефона, но ее все равно нашли, и Наталия Макарова стала студенткой Ленинградского хореографического училища.

Упертость проявлялась и в характере балерины. В интервью Макарова часто называла себя бунтаркой. Строгая мать заставляла ее играть в куклы, но вместо этого она выбирала полено. Уже позже, в 16 лет, будучи ученицей Вагановского училища, начала курить, а выпускной спектакль для балерины обернулся скандалом.

В предвыпускном классе Наталия Макарова и ее постоянный партнер тех лет Никита Долгушин вместе с другими учениками получили уникальную возможность репетировать с Касьяном Голейзовским, который ставил спектакли в неоклассическом стиле с совершенно иной хореографией и пластикой. Репетиции с балетмейстером как раз и привели к спорам с руководством училища.

1960 год. Наталия Макарова — Жизель и Никита Долгушин — Альберт в балете «Жизель»

Фото: Мариинский театр / Ефраим Лесов

Фото: Мариинский театр / Ефраим Лесов

К выпускному спектаклю Макарова и Долгушин готовили па-де-де из «Жизели». Первым, кто выразил недовольство изменениями в хореографии партий Альберта и Жизели, выполненными в духе Голейзовского, был Борис Шавров, репетировавший с молодой парой. В итоге дело дошло до директора училища В. Шелкова, известного как строгого критика Рудольфа Нуреева в годы его учебы. Макаровой и Долгушину в приказном порядке запретили вносить изменения в свои партии.

Тем не менее на выпускном спектакле дуэт из «Жизели» исполнил номер, как хотел сам. В результате отступление не повлекло за собой никаких последствий, так как их выступление прошло с большим успехом, вызвав овации зрителей и одобрение критиков.

Лебединая песня в СССР

Наталия Макарова — Одетта и Сергей Викулов — Зигфрид в балете «Лебединое озеро»

Фото: Мариинский театр

Фото: Мариинский театр

После окончания училища Наталия Макарова была принята в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова, где стала ведущей солисткой. Ей сразу же присвоили амплуа романтической балерины, и партии, которые она исполняла в первые годы работы в Кировском театре, укладывались в эти рамки: Цветочница в «Дон Кихоте», один из лебедей в «Лебедином озере», Белая Кошечка в «Спящей красавице», Мария в «Бахчисарайском фонтане».

С точки зрения общества для начинающей артистки все складывалось прекрасно: любима критиками, зрителями и главное — властью, но самой Макаровой в образе не хватало места. Тем более что кроме ограничений по амплуа ей не давали свободу в танце.

Макарова была неудобной для советского балета с самого начала. Хотя ее сравнивали с Гризи и Павловой, но это было лукавство критиков, видевших в юной выпускнице будущее академической сцены. Они не разглядели или не захотели этого, что в ее Жизели много нахальства, Джульетта не пассивна, а своенравна, а Княжна Мария сама выбирает, кого любить. Ее баловали, но ровно до тех пор, пока ее дурное поведение укладывалось в прокрустово ложе классического танца. Усмирили углы, вправили локти, научили вертеть двойные туры. Сделали звездой, но звездой системы, которая задыхалась.

Главный балетмейстер Константин Сергеев был сторонником строгой классики и, если и включал новые постановки, то они были голосом времени. Например, «Далекую планету» — балет на космическую тематику, традиционные па-де-де. На сцене театра ставились спектакли «Ангара», посвященный пуску гидроэлектростанции, и «Асель», где под аплодисменты зрителей на сцену выезжал трактор.

В целом ленинградский балет 1960-х — история о том, как гениям перекрывали кислород. Симфобалет, последняя большая идея русского танца, был придушен. Хореографов-реформаторов вроде Чернышева ссылали в провинцию, как отправляли с глаз долой когда-то писателей или ученых. Лучшего партнера Макаровой Никиту Долгушина убрали из театра.

К концу десятилетия балерину лишили всего, ради чего стоило оставаться: нового репертуара, интересных задач, воздуха для творчества. Балет «Ромео и Юлия» с Барышниковым и Пановым стал лебединой песней и приговором. Все трое сбежали. Система, боявшаяся таланта, получила ровно то, чего боялась.

В 1969 году Наталия Макарова получила звание заслуженной артистки РСФСР, а через год она останется в Лондоне и не вернется в СССР до 1989 года.

Эмигрантка на пуантах

Наталия Макарова в 1973 году

Фото: Ron Bull, Toronto Public Library

Фото: Ron Bull, Toronto Public Library

За границей началась ее вторая, настоящая карьера. Та, что была невозможна дома. Макарова получила роли, о которых в Кировском не смели и мечтать. Впрочем, главное, что она получила право танцевать так, как хотела сама.

Макарова была старше Нуреева и Барышникова, когда решилась уйти из театра и покинуть страну. Она посвятила балету две трети своей профессиональной жизни. Коллеги артистку любили, врагов не было, критики восхищались, начальство боготворило. Во время последней поездки ленинградской труппы в Лондон она даже приобрела автомобиль, а это вызвало слухи, что покупка была лишь прикрытием для побега. В сентябре 1970 года Наталия Макарова попросила политическое убежище в Великобритании во время гастролей.

1970 год. Рудольф Нуреев и Наталия Макарова. Па-де-де из балета «Лебединое озеро»

Фото: @Helen Song

Фото: @Helen Song

Сразу после урегулирования всех формальностей Макарову поддержал Рудольф Нуреев. Вместе с артистом она выступила на BBC, где в эфире исполнила па-де-де из балета «Лебединое озеро». Однако британцы встретили ее холодно, ведущие балерины театра «Ковент-Гарден» подали директору заявление с требованием уволить Макарову, если балерину примут в труппу. Поэтому путь Наталии Макаровой лежал только в Америку, куда ее пригласил знаменитый «Американ балле тиэтр».

Теперь она получила возможность самостоятельно формировать свой репертуар и работать с лучшими балетмейстерами, включая Джорджа Баланчина. Ей предлагали все: классику, неоклассику, которая особенно пришлась ей по душе, модерн и современный танец. В результате она сумела сохранять сценическую активность до пятидесяти лет, успешно конкурируя с более молодыми и техничными танцовщицами.

В 1974 году Наталия Макарова дебютировала как балетмейстер, поставив для труппы Американского театра балета акт «Теней» из балета Людвига Минкуса «Баядерка». В 1980 году она представила этот балет полностью.

В декабре 1982 года Макарова впервые выступила как драматическая актриса на Бродвее, специально для балерины возобновили мюзикл Ричарда Роджерса с хореографией Джорджа Баланчина «На пуантах».

В годы перестройки, благодаря усилиям главного балетмейстера Кировского театра Олега Виноградова, одноклассника Макаровой, началось ее постепенное возвращение в СССР. Окончательно родина простила ее лишь в 1988 году, когда ей разрешили присоединиться к гастролям кировской труппы в Лондоне.

2013 год. Наталия Макарова на репетиции балета «Баядерка» с Кристиной Шапран и Сергеем Мануйловым

Фото: Олег Черноус

Фото: Олег Черноус

Тогда она исполнила роль Одетты в «белом акте» «Лебединого озера» вместе с Константином Заклинским. В 1989 году, после почти 20-летней эмиграции, Наталия Романовна вернулась в Ленинград и представила на родной сцене несколько фрагментов из балета Джона Кранко «Онегин». В январе 1991 года она приняла участие в марафоне «Санкт-Петербург — возрождение», транслировавшемся в многие страны, где вместе с танцовщиком Хосе Антонио исполнила номер «Луна». После этого балерина покинула сцену.

Сейчас Наталия Макарова живет в США. Активно занимается благотворительной деятельностью и участвует в различных международных театральных и балетных проектах, а также ставит интерпретации классических балетов на сценах театров по всему миру.

Наталия Макарова на Гала-концерте «Звезды балета» в честь юбилея Наталии Макаровой в рамках фестиваля Dance Open в Александринском театре

Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

В результате в истории балета Наталия Макарова находится между двумя мирами: Советским Союзом, вымаравшим ее из афиш, и Западом, спасшим ее искусство. Она поработала со всеми великими хореографами, написала книгу и победила все общепринятые нормы, где нужно вести себя правильно и танцевать только в молодости.

Стефания Барченкова