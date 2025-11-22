«Над кукушкиным гнездом»: краткое содержание

Завязка

Действие романа происходит в психиатрической клинике. Рассказчик — Вождь Бромден, индеец-полукровка, притворяющийся глухонемым. В клинику поступает новый пациент — Рэндл Патрик Макмерфи. Жизнерадостный, буйный и свободолюбивый человек, он отбывал срок в тюрьме и симулировал сумасшествие, надеясь, что в психбольнице будут более легкие условия.

Рэндл сразу сталкивается с жестокой и манипулятивной системой, во главе которой стоит старшая сестра Рэтчед (Большая Сестра). Ее методы — не физическое насилие, а психологическое давление, унижение пациентов и контроль над ними.

Развитие конфликта: бунт

Макмерфи понимает, что большинство пациентов в палате — не сумасшедшие, а сломленные и запуганные люди. Он начинает открытую войну с системой Рэтчед, нарушая ее строгие правила: организует азартные игры, требует права смотреть телевизор во время трансляции бейсбола, устраивает рыбалку для пациентов, вывозя их за пределы клиники без разрешения.

Макмерфи становится для пациентов символом свободы и бунта, он помогает им снова почувствовать себя людьми, вселяя в них уверенность.

Кульминация: победа и поражение

Конфликт достигает пика. Рэтчед использует все более жесткие методы, чтобы сломить Макмерфи (шоковая терапия, угрозы). В одну из ночей Макмерфи, видя, как сломлен его друг Билли Биббит, в ярости нападает на Рэтчед и пытается ее задушить. Это его последний, отчаянный акт неповиновения.

Развязка: расплата и освобождение

За нападение Макмерфи подвергают лоботомии — хирургической операции, которая превращает его в овощ, лишая воли и осознанности. Вождь Бромден, вдохновившись духом Макмерфи и не желая видеть его в таком состоянии, душит Рэндла подушкой, совершая акт милосердия. Затем Вождь вырывается на свободу, выдрав тяжелый гидравлический блок и разбив им окно. Его побег — это символическое освобождение не только себя, но и духа Макмерфи.