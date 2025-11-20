В каких еще регионах повысят транспортный налог с 2026 года

В Красноярском крае решение об увеличении ставок региональное заксобрание приняло 20 ноября. Налог для самой распространенной в регионе категории авто мощностью от 100 до 150 л. с. вырастет с 14,5 до 16 руб. на силу. К этой категории относится почти половина из 947 тыс. зарегистрированных в крае машин. Ставка для машин до 100 л. с. вырастет с 5 до 7 руб., для легковых машин свыше 250 л. с., с 102 до 114 руб.

В Оренбургской области для легковых авто до 100 л. с. ставка составит 7 руб. за силу вместо 0 руб. для первой машины и 5 руб.— для последующих, для машин мощностью 100–150 л. с.— с 15 до 20 руб. Принятие закона, по оценке минфина Оренбургской области, увеличит доходы регионального дорожного фонда в 2026 году на 17,8 млн руб., в 2027 году — на 534,8 млн руб.

В Липецкой области для легковых авто мощностью до 100 л. с. ставка вырастет с 15 до 20 руб., мощностью от 100 до 150 л. с.— с 28 до 30 руб. Для мотоциклов при мощности до 20 л. с. ставка повышается с 8 до 10 руб., при мощности 20–35 л. с.— с 16 до 20 руб. В связи с принятием поправок дополнительные доходы бюджета по прогнозам составят 150 млн руб.

Волгоградская облдума приняла закон о повышении транспортного налога 19 ноября. Для легковых авто мощностью до 100 л. с. ставка вырастет с 10 до 14 руб. за силу, 100–150 л. с.— с 23 до 30 руб. Одновременно с этим налог на гидроциклы увеличится на 13–18 тыс. руб. в год, для яхт и катеров платеж вырастет на 7–10 тыс. руб.

В Ульяновской области законопроект о повышении налога подготовило региональное правительство. Для легковых машин мощностью до 100 л. с. налог повышается с 12 до 17 руб. за силу (с юрлиц при той же мощности двигателя авто — до 25 руб.), для двигателей 100–150 л. с.— с 30 до 35 руб., 150–200 л. с.— с 45 до 50 руб., 200–250 л. с.— с 70 до 75 руб., свыше 250 л. с.— с 130 до 150 руб. Почти вдвое увеличивается налог для владельцев мотоциклов (к примеру, для мощности от 20 до 35 л. с.— с 10 до 20 руб.). Предлагаемое повышение, по оценкам регионального минфина, обеспечит прибавку региональному бюджету в размере около 100 млн руб.

В ХМАО-Югре депутаты думы по инициативе регионального правительства рассмотрят вопрос о повышении ставки в ноябре, сообщил “Ъ” зампред комитета окружного парламента по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Сысун. Налог для легковых машин мощностью менее 100 л. с. возрастет с 5 до 7,5 руб. за силу, от 100 до 150 л. с.— с 7 до 17,5 руб.

В Челябинской области власти планируют увеличить транспортный налог с 2027 года. Внесение изменений в закон депутаты заксобрания региона рассмотрят 27 ноября. Для легковых машин мощностью до 100 л. с. ставка увеличится с 5,16 до 10 руб. за силу, 101–150 л. с.— с 13,4 до 27 руб. Размер налога на мотоциклы и мотороллеры до 20 л. с. вырастет с 3,08 до 10 руб., а от 21 до 36 л. с.— с 5,16 до 20 руб. за силу.

