Цирк на воде, «Сурганова и оркестр», «Пикник» и музей-макет «Эпохи»

«Зима близко»,— так говорили в известном сериале. И действительно, Петербург уже начали украшать новогодними игрушками, ставить елки и вешать гирлянды. Это ли не повод выйти на улицу в слякоть и насладиться не только красотами города, но и культурными событиями, которые перед началом декабря сыплются на нас как из рога изобилия.

Откроем неделю настоящим волшебством! В «Лахта-центре» 21 ноября стартует уникальное шоу «Цирк на воде» — представление, где классическое цирковое искусство встречается с мощью водной стихии. С самого первого номера зрителей ждет потрясающее зрелище: более 200 тонн воды на арене создают неповторимую сценографию, где разворачиваются захватывающие события.

Визитной карточкой программы стало синхронное плавание: отточенность движений, пластика и красота в сочетании с музыкой и светом завораживают зрителей. В программе — все, за что любят цирк: воздушные гимнасты под куполом, акробатические трюки, иллюзионы, номера с морским львом и яркие клоунские дуэты.

В Большом зале Филармонии вечером 21 ноября состоится концерт выдающегося органиста Рубина Абдуллина. Народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии представит программу «Органные шедевры: от Баха до романтиков», где мощь «короля инструментов» дополнится масштабными видеопроекциями интерьеров знаменитых европейских соборов.

В программе вечера — гениальные творения Иоганна Себастьяна Баха и романтические сочинения Феликса Мендельсона и Александра Гильмана. Исторически органный тембр неотделим от сакрального пространства храма, и это выступление станет настоящим путешествием в мир божественного величия через призму музыки.

В субботу, 22 ноября, можно сходить на Университетскую набережную, 1–3, где открывается масштабный музей-макет «Эпохи». Это место, где история Древнего мира оживает в детализированной миниатюре. Первым проектом стала погружающая экспозиция «Древний Египет» — с песчаными улицами, сиянием пирамид и тайнами гробниц.

Дополняет главную экспозицию временная выставка «Переплетение времен», где работы современных художников из Петербурга и Москвы исследуют связь мифологии древних цивилизаций с актуальным искусством. В детском центре музея история и культура познаются через интерактивные игры, мастер-классы и квесты.

В этот же день, 22 ноября, состоится большой осенний концерт группы «Моральный кодекс» в «МТС Live Холл». Легендарный коллектив, чье имя стало синонимом интеллектуального российского рока, отмечает в этом году 35-летие. Для поклонников группа приготовила настоящее путешествие во времени: в программе прозвучат хиты разных лет — от ироничного биг-бита и неоромантики 1990-х до фирменного танцевального рок-н-ролла. Со сцены обещают исполнить и «Первый снег», и «До свидания, мама», и, конечно, гимн «Я выбираю тебя».

Если в вашей душе играет совершенно другая музыка, то 22 ноября Джаз-клуб Игоря Бутмана представит концерт несравненной Fantine — яркой молодой певицы современного российского джаза. Солистка всемирно известного оркестра покажет зрителям проект, в котором переплетаются дерзкие музыкальные эксперименты и трепетное отношение к традициям жанра.

В воскресенье, 23 ноября, в БКЗ «Октябрьский» в рамках закрытия Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» состоится джукбокс-мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет». Вечер станет масштабным празднованием 125-летия Исаака и 80-летия Максима Дунаевских, чье творческое наследие стало золотым фондом отечественной культуры.

В вечере примут участие Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин и др. Звезды жанра выйдут на сцену в сопровождении симфонического оркестра Музыкального театра им. Шаляпина под управлением Фабио Мастранджело.

В этот же день, 23 ноября, в клубе «Космонавт» пройдет выступление эпатажного Коста Лакосты. Яркий артист, славящийся своей творческой универсальностью, представит программу, где найдется место и танцевальным панк-хитам, и радио-дружелюбному мумбатону. Главный же источник его вдохновения — поп-музыка 1980-х и 1990-х. Со сцены прозвучат как сольные треки вроде «Алых водопадов», так и, возможно, композиции из его знаменитых коллабораций. Все его песни — личные истории, которыми музыкант щедро делится со слушателями.

В понедельник, 24 ноября, на сцене ТЮЗа им. Брянцева состоится показ спектакля «Раневская: сквозь смех и слезы» — пронзительная история, позволяющая заглянуть в мир великой актрисы. Действие разворачивается в скромной квартире, где Фаина Георгиевна проводит последние дни, а неожиданный визит загадочной Аннушки становится поводом для воспоминаний, откровений и ярких эмоциональных всплесков.

Спектакль мастерски передает всю гамму переживаний — от язвительного юмора до пронзительной грусти, что так соответствовало характеру самой Раневской. Актерский состав создает на сцене удивительно достоверную атмосферу, где мудрые мысли и острые афоризмы великой актрисы обретают новую жизнь.

В пространстве «Севкабель Порт» продолжает работу масштабная выставка «Виктор Цой. Легенда» — проект, занявший почти 3 тыс. кв. м. В тринадцати залах зрителей ждет уникальная сценография, личные вещи музыканта, его гитары, картины и редкие архивные материалы, многие из которых ранее не демонстрировались.

Экспозиция раскрывает Цоя как многогранного художника, объединившего в своем творчестве влияние кинематографа, музыки Новой волны и уличного искусства. Это хроника рождения легенды, позволяющая по-новому увидеть феномен музыканта, чье творчество остается актуальным спустя десятилетия.

Во вторник, 25 ноября, на Новой сцене Александринского театра состоится премьера специального проекта «Дубинушка лейтмотив. Версия Мартынова», созданного для фестиваля «Дар». Один из главных композиторов-мыслителей современной России Владимир Мартынов обращается к материалу знаменитой народной песни со всей свойственной ему свободой философской и композиторской мысли.

В основе перформанса господина Мартынова — авторское прочтение «Дубинушки», песни, сыгравшей немалую роль в судьбе Шаляпина и занимающей особое место в истории русской музыки. Проект раскрывает глубину национального сознания, где повторяющийся припев звучит как символ вечного возвращения, испытаний и надежд русской истории.

Если же в какой-то день вам не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Этот день мы полностью посвятим современной российской музыкальной сцене. В среду, 26 ноября, в клубе A2 выступит один из самых популярных ее представителей — JONY. Автор хитов «Комета», «Лали» и «Мне не больно», обладатель множества престижных премий, представит в Северной столице большую сольную программу.

Поклонники услышат как треки из четырех студийных альбомов, так и новые, еще не изданные композиции. Сейчас артист, недавно ставший наставником шоу «Голос. Дети», активно работает над новым материалом и гастролирует, так что концерт станет уникальным срезом его творчества.

В этот же день, 26 ноября, на сцене клуба «Космонавт» петербургская группа Settlers представит концерт-перформанс «Лес» с презентацией нового EP «Блюдце». Группа во главе с вокалисткой Яной Шелпаковой создает удивительную музыку, где исконные русские фольклорные традиции встречаются с современным звучанием и актуальным подходом.

Что касается нового релиза, то «Блюдце» представляет собой музыкальный триптих о рефлексии, силе и любви. Группа, известная участием в крупнейших фестивалях страны, готовит особую программу, где новый материал органично дополнится уже полюбившимися композициями.

На новой сцене Александринского театра 27 ноября состоится концерт «XX век. Избранное». Фестиваль представит сочинения российских композиторов: Валерия Гаврилина, Леонида Десятникова, Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Бориса Тищенко, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича. В концерте участвуют вокалисты Юлия Корпачева, Алиса Тен и Сергей Годин, пианист Ярослав Коваленко и другие. Ведущую партию фортепиано исполняет Алексей Гориболь. Автор вечера — пианист Алексей Гориболь, объединяющий музыкальную и повествовательную части программы в единый музыкально-драматический спектакль.

В этот же вечер, 27 ноября, в баре Douglas свой романтик-рок представит петербургская группа «Торба-на-Круче». Коллектив, давно и прочно занявший нишу сентиментальных рассказчиков, известен своими мечтательными сюжетами о любви, выраженной через климатические метафоры: в песнях то и дело встречаются дождь, снег и ураганы. Зрителей ждут проникновенные песни, моментально западающие в душу строчки и неповторимая живая атмосфера, ради которой и любят эту группу. В конце этого песенного вечера, как в хорошей сказке, всё обязательно закончится хорошо.

В пространстве вечного лета — оранжерее с тропическими растениями — продолжается цикл концертов «Музыка в оранжерее» от Русских музыкальных сезонов. В оранжерее круглый год царит особая атмосфера, где звук и пространство сливаются воедино, а среди экзотических цветов каждая нота расцветает особенно ярко. 27 ноября вы сможете услышать выступление квинтета Ирины Марголиной в стиле Petersburg New Jazz.

В качестве альтернативы 27 ноября можно сходить в Эрмитажный театр на XIV Международный фестиваль «Петербургские набережные», где прозвучат оперы-буфф времен Екатерины Великой. Программа «COMEDY опера» приурочена к 240-летию одного из старейших театров России и представит шутливые одноактные оперы «Капельмейстер оркестра» Доменико Чимароза и «Служанка-госпожа» Джованни Баттиста Перголези в исполнении звезды итальянской оперы Доменико Колаянни. В опере также занята лауреат международных конкурсов Марина Зятькова. Партию сопровождения исполнит Capriccio Italiano Orchestra под управлением Кристиана Делизо, а отдельным подарком станет выступление виртуозной скрипачки Марии Сафарьянц с «Чаконой» Витали.

В пятницу, 28 ноября, в БКЗ «Октябрьский» группа «Сурганова и оркестр» приглашает на традиционный день рождения Светланы Сургановой. Легендарный коллектив подготовил особую программу, где фирменный стиль — искусное переплетение фолка, рок-н-ролла и шансона — раскроется во всем своем многообразии.

Концерты коллектива давно стали эталоном живого исполнения — это не просто выступления, а настоящие музыкальные путешествия, где каждая нота проникает в душу. Поклонников ждут любимые хиты, которые поддерживали и вдохновляли целые поколения, а также глубина поэтических текстов, никого не оставляющих равнодушным.

На сцене — всего семь актеров и семь стульев. Глухая стена и музыка. Такова лаконичная формула постановки «Чехов. Хочется жить!», которую покажут 28 ноября на сцене Театра им. Ленсовета. Перед зрителем пронесется вереница чеховских героев — тех самых «маленьких людей» с их вечными «хочется, но не получается», чьи судьбы складываются в единую картину всеобщей тоски по настоящей жизни.

Режиссерский замысел раскрывается через минималистичную эстетику: десятки жизней проносятся как на ускоренной съемке, пока зритель не начинает видеть за персонажами самих актеров — живых людей, примеряющих маски. Главное остается в паузах и монтажных склейках, в том общем знаменателе, что объединяет все истории: реальность слишком тесна для человеческих желаний.

28 ноября вас ждет еще одно событие — во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга квартет StradiValenki представит программу «KрасоTango». В фирменных аранжировках музыкантов хиты аргентинского танго и редко звучащие композиции предстанут в новом свете — как страстные истории, окутанные мягким туманом и согретые южными специями.

В программе вечера — лучшие образцы жанра: от первых произведений, зародившихся в Южной Америке, до мелодий современных авторов. Прозвучат всемирно известные хиты Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя и других классиков танго. Каждая композиция в исполнении квартета становится не просто приглашением к танцу, а настоящим путешествием в мир страсти и элегантной меланхолии.

Встретим наступающий декабрь праздничным настроением! Санкт-Петербургский театр балета им. Чайковского и Балтийский симфонический оркестр под управлением Павла Елкина 29 ноября приглашают на особый предновогодний концерт в Эрмитажном театре.

В программе — «Щелкунчик». Эта музыкальная феерия, повествующая о вечном противостоянии добра и зла, уже более века отзывается в сердцах слушателей всех поколений. Сказка о трогательной девочке Маше и храброй деревянной игрушке будет рассказана языком классического танца.

Знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится? Театр им. Ленсовета 29 ноября обратится к великому роману-предостережению Достоевского «Бесы», чтобы высказаться о проблемах нашего времени.

Режиссер Алексей Слюсарчук создает напряженное полотно о человеческих страстях, где каждого персонажа охватывает неясное темное чувство — потеря себя, смысла, цели. Что касается художественного решения, то постановка становится диалогом с вечными вопросами бытия, которые Достоевский задавал своим современникам.

Группа «Пикник» в рамках юбилейного тура 29 ноября выступит в петербургском Ледовом дворце. В программе все, за что любят коллектив: от мистических «Иероглифа» и «Египтянина» до философского «Королевства кривых». Как отмечают создатели шоу, каждая композиция предстанет в новом прочтении, сохраняя при этом свою узнаваемую стилистику и глубину. Поклонников к юбилею Эдмунда Шклярского обещают порадовать уникальным видеорядом, лазерными технологиями и, конечно, фантастическими персонажами.

В петербургском Джаз-клубе Игоря Бутмана 29 ноября впервые пройдет фестиваль «Будущее джаза» — проект, собравший пять ярчайших звезд новой волны российского джаза. На одной сцене выступят виртуозный контрабасист Петр Павлюков, барабанщик Иван Чага, пианист Сергей Тютиков, саксофонист Даниил Воронин и вокалистка Анна Иванова.

За годы существования фестиваль представил публике целое созвездие молодых дарований — от Олега Аккуратова до Виктории Кауновой. Участники 2025 года — лауреаты престижных конкурсов «Мир джаза» и «Гнесин-джаз», финалисты телепроектов и резиденты международных фестивалей.

В воскресенье, 30 ноября, в клубе «Космонавт» группа «Ундервуд» представит свой традиционный большой сольный концерт. Коллектив, чья история началась в 1995 году со студенческих выступлений Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко, приготовил для петербургских поклонников специальную программу с лучшими хитами за почти три десятилетия творчества.

Именно песня «Гагарин, я вас любила» в 2002 году открыла группе дорогу от камерных клубов к крупнейшим фестивалям страны. За годы творчества «Ундервуд» выпустил 10 альбомов, чьи композиции не только занимали верхние строчки радиочартов, но и звучали в известных фильмах и сериалах.

На сцене Театра им. Ленсовета 30 ноября покажут классику — гоголевского «Ревизора». Роль городничего исполнит заслуженный артист России Александр Сулимов, его супругу играет не менее блистательная Анна Алексахина.

Ситуация с мнимым ревизором — смешна, нелепа и грустна одновременно. Рождение абсурда из духа обыкновенной жизни, когда со страху перед разоблачением и наказанием за важного человека приняли «сосульку, тряпку» — движущая сила стремительно развивающейся комедии.

Завершим осень встречей с гениями Серебряного века. 30 ноября в рамках фестиваля искусств имени Ф. И. Шаляпина «Дар» в концертном зале на Английской набережной состоится музыкально-драматический спектакль «За день до вечности». Постановка переносит зрителей в эпоху художественных открытий, раскрывая многогранный диалог двух титанов: Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.

В роли Шаляпина выступит один из лучших современных басов, солист театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров, которого критики называют «Шаляпиным наших дней». Партию Рахманинова исполнит народный артист Башкортостана пианист Дмитрий Крюков.

Фестиваль продолжится 1 декабря круглым столом «Жизнь с избытком. Размышления о феномене дара» в Музыкальной гостиной на Большой Морской, 55. Музыканты, писатели, театральные деятели и философы обсудят природу творческого дара, ответственность за дар носителя таланта и общества, дар — это счастье или бремя, отношение к талантливым детям.

В этот же день, 1 и 2 декабря, в рамках XVI фестиваля «Дягилев P.S.» на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» танцевальная компания Евы Дуды представит спектакль «Фрида», созданный в сотрудничестве с Венгерским национальным театром танца. Постановка посвящена жизни и творчеству мексиканской художницы Фриды Кало — одной из самых узнаваемых творческих личностей XX века, чье искусство стало символом стойкости и страсти.

