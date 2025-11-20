Житель Рыбинска осужден за мошенничество под предлогом строительства домов

В Ярославской области суд признал 40-летнего жителя Рыбинска виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установил суд, подсудимый выложил объявление о строительстве бревенчатых домов. В 2022 году ему позвонила жительница региона и договорилась о покупке трех домов с последующей установкой в Угличском округе. Покупательница перевела жителю Рыбинска 3,5 млн руб.

Однако вместо строительства «исполнитель» потратил деньги на личные нужды и на установку дома на участке родственника. Суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу исправительной колонии. С учетом ранее вынесенного приговора за вождение в состоянии опьянения ему запретили садиться за руль на 2 года. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова