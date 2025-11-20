В СКФО для резидентов ОЭЗ планируют ввести дополнительные меры ответственности

Для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) на курортах Северного Кавказа рассматривается введение дополнительных мер ответственности. Также обсуждаются инструменты повышения активности частных инвесторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

Счетная палата обнародовала отчет с оценкой эффективности использования бюджетных средств на строительство объектов ЖКХ, культуры и туризма в регионах Северного Кавказа. Эксперты отметили, что работа с резидентами ОЭЗ на курортах оказалась недостаточно эффективной. Объем их инвестиций не соответствует масштабам вложений из бюджета в развитие инфраструктуры.

«Ведется работа по совершенствованию взаимодействия с резидентами особых экономических зон. В рамках подготовки обновленных требований рассматриваются дополнительные меры ответственности за невыполнение обязательств и инструменты повышения инвестиционной активности частных партнеров»,— отметили в министерстве.

В частности, Счетная палата выявила неэффективное использование бюджетных средств при реализации двух проектов — реконструкции очистных сооружений в с. Эльбрус, стоимостью 1,3 млрд руб, и реконструкции драмтеатра в Черкесске на сумму 405 млн руб.

По данным Счетной палаты, очистные сооружения так и не были введены в эксплуатацию, а строительство театра было приостановлено.

Наталья Белоштейн