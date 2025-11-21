Курские депутаты тоже изберутся по-новому

В Курской области тоже изменили схему одномандатных избирательных округов перед выборами в региональный парламент. Там «перенарезка» оказалась связана с новым порядком формирования законодательного органа. В новый созыв Курской областной думы, который будет избран в сентябре 2026 года, войдут 24 одномандатника и 21 «списочник», тогда как раньше по округам избиралось 23 депутата, а по спискам — 22.

На заседании 20 ноября облдума в соответствии с принятыми поправками изменила нарезку округов. По словам депутата Ирины Малаховой, наиболее существенное изменение коснулось Курска, где появился один новый округ.

С критикой нарезки выступили коммунисты. Депутат от КПРФ Алексей Клюев назвал изменения искусственными, подчеркнув, что население Курска и области в целом за десять лет не выросло. Единоросс Александр Кичигин в ответ заявил, что решение об увеличении количества одномандатников никого не принижает и дает депутатам спокойно работать.

Сергей Толмачев, Воронеж