Большой срок для Маленького

Предприниматель Андрей Волов, известный в петербургском криминальном мире под прозвищем Маленький, который в былые годы возглавлял одну из самых жестоких группировок, державшую в страхе город в 1990-е годы, получил почти 15 лет колонии за многочисленные преступления, включая вымогательства, разбои, похищения и убийства, совершенные участниками его банды. Помимо основного наказания, суд частично удовлетворил гражданский иск, обязав Волова выплатить потерпевшей стороне миллион рублей.

Заседание в городском суде по делу преступного сообщества Андрея Волова в 2006 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Заседание в городском суде по делу преступного сообщества Андрея Волова в 2006 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Волова, известного в криминальных кругах под прозвищем Маленький. Подсудимый признан виновным в убийствах, сопряженных с разбоем и вымогательством (ч. 2 ст. 17.1 — ст.102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 105 УК РФ), и приговорен к 14 годам 11 месяцам в колонии строгого режима. Согласно судебным материалам, в 1992 году фигурант организовал и возглавил вооруженную банду, которая действовала по 2004 год. Туда также входили Смирнов, Кутев, Яковенко, Колбасов, Васильев, Матвеев, Голубков, Биличенко и другие.

В обвинительном заключении говорится, что Маленький поручил Яковенко создать под своим руководством обособленную «бригаду», специализирующуюся на совершении умышленных убийств. Для нужд группировки существовал фонд, именуемый «общаком», в который каждое преступное подразделение отчисляло до 30–50% добытого.

Волов лично определил вознаграждение участникам: $1 тыс. ежемесячно.

Летом 1995 года у главаря, сказано в материалах дела, возник конфликт со Смирновым, возникший на почве попыток последнего захватить власть в банде, якобы убив Маленького. Так, Волов совместно с Яковенко, Биличенко и Васильевым нашли безлюдное место во Всеволожском районе, где под предлогом совместного отдыха устроили засаду на Смирнова. Там жертву расстреляли из АК-74.

«Васильев из автомата системы Калашникова образца 1974 года произвел не менее трех-пяти выстрелов в туловище со спины Смирнова, а также не менее двух выстрелов в область груди, от которых наступила смерть потерпевшего. После чего соучастники сокрыли труп потерпевшего и уничтожили орудия преступления. После совершения преступления Волов передал участникам банды каждому по $5000, что по курсу валют Центрального банка РФ в период с 01.06.1995 по 31.08.1995 составляло не менее 22 025 000 рублей»,— сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Следователям удалось раскрыть 15 убийств, совершенных участниками этой преступной группы, указали в Главном следственном управлении по городу.

Так, в 1994 году произошло убийство в Химическом переулке Петербурга. В 1995-м — двойное убийство в Ломоносовском районе, в 1997-м — убийство двоих жителей Всеволожского района, в 2000 году — убийство на улице Гагаринской. Для установления всех обстоятельств СКР были проведены десятки экспертиз, включая комиссионные судебные медицинские, баллистические и криминалистические экспертизы. Ранее двое участников ОПГ уже получили обвинительные приговоры.

Уголовное дело самого Маленького и еще двоих соучастников, с которыми заключены соглашения со следствием, было выделено в отдельное производство.

Подсудимый полностью признал вину. Помимо уголовного наказания, суд частично удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших, взыскав с него 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Андрей Волов родился в 1962 году в Ленинграде. В юности как комсомольский работник он курировал стройотряды. В 1986 году получил диплом Ленинградского электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича, занимал должность инструктора Ленинградского обкома ВЛКСМ, где Волову прочили блестящую партийную карьеру. В 1988 году молодой коммерсант зарегистрировал свой первый кооператив. Волов, гласит криминальная легенда, не собирался в 1990-е годы отдавать часть прибыли бандитам и поэтому собрал собственную группировку.

