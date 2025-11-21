Замахнуться на классика

21 ноября 1955 года вышел в свет фильм «Двенадцатая ночь». Эта комедия Яна Фрида с переодеваниями женщины в мужчину и смешением любовных линий стала первой в СССР экранизацией комедии Шекспира. Фильм быстро стал лидером проката, а режиссер Фрид — корифеем жанра костюмированной музыкальной комедии. Через 22 года он снимет знаменитую «Собаку на сене», после которой уже не свернет с пути экранизаций классической европейской драматургии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На съемках фильма «Двенадцатая ночь»

Фото: Киностудия «Ленфильм» На съемках фильма «Двенадцатая ночь»

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Прощай, веселье

«Двенадцатая ночь, или Что угодно» — так полностью звучит перевод названия комедии Уильяма Шекспира, созданной в 1600–1601 годах. Это было время, когда женщинам не разрешалось выходить на сцену театра в качестве актрис. Все женские роли исполняли юноши, да и сюжет с переодеваниями не был чем-то редким. А вот случаев, когда шекспировских героев-мужчин играет женщина, единицы. Из больших актрис на такое решилась, к примеру, Сара Бернар в 1899 году.

«Двенадцатая ночь» — последняя веселая пьеса Шекспира, которая исследует темы любви и обмана. Она стала прощанием Шекспира с комедиями, итогом его первого творческого этапа. После этого из-под пера драматурга будут одна за другой выходить знаменитые трагедии. Само название «Двенадцатая ночь» относит нас к окончанию зимних рождественских праздников, которая отмечалась особенно бурным — прощальным — весельем. Впрочем, в том же названии Шекспир предложил считать пьесу «чем угодно». В России пьеса была впервые поставлена в 1867 году в Москве, на сцене Малого театра.

По сюжету действие комедии происходит в вымышленной стране Иллирии, которую с легкостью перенесли в пейзажи Крыма. Герцог Орсино влюблен в графиню Оливию, которая находится в трауре из-за смерти брата и отца. Близнецы Виола и Себастьян, потерпев кораблекрушение, оказались в Иллирии и потеряли друг друга. Виола влюбляется в герцога и, переодевшись юношей, под именем Цезарио нанимается к нему на службу. Орсино отправляет нового слугу к своей возлюбленной Оливии, чтобы тот передал послание. Графиня предпочитает юного слугу его господину, красавцу-герцогу.

В городе тем временем появляется Себастьян, оплакивающий свою сестру, которую он считает погибшей. Следует череда недоразумений, когда близнецов путают. Не отличив переодетую юношей Виолу от настоящего Себастьяна, Оливия просит молодого человека на ней жениться. Он с удивлением и удовольствием соглашается.

В конце все секреты раскрываются, и герцог Орсино принимает Виолу как свою возлюбленную, все находят свое счастье.

«Ты знаешь, сколько ты могла бы нам стоить?!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер фильма Ян Фрид

Фото: Киностудия «Ленфильм» Режиссер фильма Ян Фрид

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Пока в советском кинематографе царили суровая военная драма, производственная или колхозная идиллия, режиссер Ян Фрид затеял нечто удивительное — музыкальную костюмную комедию по Шекспиру. «Двенадцатая ночь» 1955 года стала не только первой отечественной экранизацией Шекспира, опередив на год «Отелло» Сергея Юткевича, но и дебютом Фрида в жанре, в котором он впоследствии станет корифеем, подарив в 1977 году миру «Собаку на сене» и «Благочестивую Марту» в 1980-м. Между первой и второй музыкальной кинокомедией по европейской классике прошло более двадцати лет, зато потом режиссер от выбранного направления уже почти не отклонялся.

Центром этой сложной комедии с переодеваниями стала Клара Лучко, которой предстояло сыграть трех персонажей: Виолу, ее брата-близнеца Себастьяна и юношу-пажа Цезарио. Для актрисы, чье амплуа сложилось после «Кубанских казаков» и «Молодой гвардии», это был шаг к новому. Ян Фрид, утверждая ее на роль аристократки, пошел наперекор мнению руководства Госкино.

«Против того, чтобы меня утвердить в съемках фильма "Двенадцатая ночь", возражали все: "Лучко?! У нее украинский акцент, как она будет играть Шекспира!"— вспоминала актриса.— И все же Ян Фрид настоял».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Клара Лучко. Кадр из фильма

Фото: Киностудия «Ленфильм» Актриса Клара Лучко. Кадр из фильма

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Чтобы оправдать доверие режиссера, Клара Лучко бросила все силы на подготовку. Она за три недели освоила фехтование, занимаясь после съемочного дня, и за пару уроков научилась уверенно держаться в седле, хотя во время одной из проб лошадь понесла ее к кладбищу. Актриса потом рассказывала, как мысленно прощалась с жизнью, а директор картины кричал: «Ты знаешь, сколько ты могла бы нам стоить?!» Актрисе Лучко с ее «земным» и очень женственным, хотя и энергичным амплуа, работа давалась нелегко. «Сниматься в "Двенадцатой ночи" было сложно. Я все время терзалась мыслью, правильно ли я играю. Режиссер — добрый и милый человек, но он ограничивался общими установками»,— писала Клара в мемуарах. Интересно, что в том же 1955 году роль Виолы-Цезарио сыграла звездная Вивьен Ли в постановке «Двенадцатой ночи» в Королевском шекспировском театре в Стратфорде-на-Эйвоне.

Кстати, на съемках фильма Кларе Лучко пришлось целовать Аллу Ларионову. Как вспоминала Лучко, она попросила режиссера показать, как поцеловать Аллу Ларионову по-мужски. Режиссер ничем не помог, но неловкость удалось снять. Актрисам пришлось «выкручиваться» самостоятельно. Поцелуй получился совершенно целомудренным — вполне в духе советского кино тех лет.

Модная палитра

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актеры Клара Лучко и Вадим Медведев. Кадр из фильма Фото: Киностудия «Ленфильм» Георгий Вицин в роли сэра Эндрю Эгьюйчика Фото: Киностудия «Ленфильм» Следующая фотография 1 / 2 Актеры Клара Лучко и Вадим Медведев. Кадр из фильма Фото: Киностудия «Ленфильм» Георгий Вицин в роли сэра Эндрю Эгьюйчика Фото: Киностудия «Ленфильм»

Партнерами Лучко по площадке стал цвет советского кинематографа: уже упомянутая звездная красавица Алла Ларионова (Оливия), дебютант Вадим Медведев (герцог Орсино), корифеи МХАТА Михаил Яншин (сэр Тои) и Василий Меркурьев (Мальволио). В картине блистали и будущие комедийные звезды: Георгий Вицин в роли сэра Эндрю Эгьючика и Сергей Филиппов в роли Фабиана.

Интересно, что Вицин позже называл эту роль одной из самых любимых: «В Англии вышла статья, очень приятная для меня, где было написано, что я точно ухватил английское чувство юмора». Капитана Антонио сыграл супруг Клары Лучко — Сергей Лукьянов.

Съемки проходили в Крыму: Ялта стала Иллирией, а роскошный Симферопольский железнодорожный вокзал — дворцом герцога Орсино. Особого внимания в фильме заслуживают костюмы. За год до «Двенадцатой ночи», снятой на Ленфильме, вышел фильм-балет «Ромео и Джульетта». А чуть позже — мосфильмовский «Отелло». И если костюмы, созданные Ольгой Кручининой для трагической истории ревнивого Мавра, были решены в лаконичной стилистике, с минимум отвлекающих деталей, то полная жизни и веселья комедия с переодеваниями радует глаз красками. Художник по костюмам тонко работал с силуэтами эпохи Возрождения, избегая крайностей, но мастерски меняя пластику актеров. Ярчайший пример — преображение Мальволио в исполнении Василия Меркурьева. Если в начале истории его костюм подчеркивает раздутое самомнение (мешковатые штаны, выделенные грудь и живот), то после «преображения» он облачается в тугой, яркий наряд с расширенными буфами на плечах и набитыми штанами. Этот новый облик заставляет его двигаться иначе: пританцовывать, важничать, что усиливает комический эффект. «Меркурьев всей своей работой — от начала до конечного результата — подтвердил правоту моего выбора,— вспоминал Ян Фрид.— Тогда он был болен, приезжал на студию из больницы (иногда мы "умыкали" его чуть ли не в больничном халате). Времени на длительный репетиционный период не было. Но Меркурьев никогда не приезжал "пустой": он всегда был "наполнен" эпизодом, который ему предстояло играть».

Интересно, что в XVI веке щеголять в обтягивающих чулках с бантами и подвязками было «в тренде» мужской моды. Самой красивой частью мужского тела считались ноги, и смелые красавцы того времени носили аппа-стокс (верхние штаны, лишь прикрывающие бедра). В середине XX века подобное выглядело комично. У Шекспира желтый — цвет безумия, и именно желтые чулки с подвязками носит Мальволио.

Эволюцию переживает и гардероб Оливии (Алла Ларионова): от строгого закрытого черного платья (траур) она переходит к переливающемуся голубому (надежда) и, наконец, к нежно-розовому, сильно декольтированному (пробужденная любовь).

Лидер проката

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Сергей Филиппов, Михаил Яншин и Георгий Вицин. Кадр из фильма

Фото: Киностудия «Ленфильм» Актеры Сергей Филиппов, Михаил Яншин и Георгий Вицин. Кадр из фильма

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Несмотря на некоторые упреки отечественных критиков в «сокращении текста», картина имела оглушительный успех. В год премьеры ее посмотрели 30 млн зрителей, что вывело фильм на седьмое место в советском прокате.

Но главным испытанием стал показ на родине Шекспира — на Эдинбургском фестивале. «Я боялась: как начнут нас ругать!— признавалась Лучко.— А картина прошла с немыслимым успехом».

Зарубежные рецензенты высоко оценили энергию, жизнерадостность и актерскую игру, особенно отмечая комическую троицу: Тоби — Эндрю — Мальволио. Они удивлялись, как «экзотическая русская речь» смогла так точно передать дух великого Барда.

Анна Кашурина