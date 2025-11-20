С водителей собирают из-за всех сил

Подмосковные власти решили поэтапно увеличить транспортный налог. Данное решение коснется, по подсчетам “Ъ”, около 2 млн автовладельцев и мотоциклистов. Для собственников легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. ставка налога вырастет с 10 до 14 руб. в 2026 году и 25 руб. в 2032 году. Владельцы 20–35-сильных мотоциклов будут платить за «лошадь» не 16, а 20 руб. Остальные регионы не отстают: ряд субъектов федерации намерен повысить налог в следующем году.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мособлдума в четверг, 20 ноября, приняла предложенный губернатором Андреем Воробьевым закон о повышении ставок транспортного налога. В пояснительной записке он напоминает, что действующие в Московской области ставки не менялись с 2015 года.

Сильнее налог повысится для владельцев легковых автомобилей с двигателями мощностью до 100 л. с. Сейчас они платят с каждой лошадиной силы 10 руб. С 2026 году ставка повышается до 14 руб., к 2032 году — до 25 руб. Если владелец Niva Legend (83 л. с.) сегодня платит за машину 830 руб., то в следующем году заплатит уже 1162 руб., в 2030 году — 2 тыс. руб.

Владельцы мотоциклов мощностью 20–35 л. с. будут платить 19 руб. за «лошадь» в 2026 году и 20 руб. начиная с 2027 года (сейчас платят 16 руб.). Таким образом, владелец 26-сильного мотоцикла Motoland FX 300 (самая популярная на рынке модель, по оценкам «Автостата») сейчас платит 416 руб., а будет платить 520 руб. Для владельцев легковых автомобилей мощностью от 100 до 200 л. с. налог повышается на 1 руб. из расчета на одну силу. Собственников других транспортных средств подорожание не коснется.



По данным ФНС, в Московской области в 2024 году на учете числилось 736 тыс. легковых автомобилей мощностью до 100 л. с., 1,3 млн мощностью 100–150 л. с. и 16 тыс. мотоциклов мощностью 20–35 л. с.

Таким образом, закон коснется чуть более 2 млн подмосковных автомобилистов. В результате его принятия власти рассчитывают собрать дополнительно 1 млрд. руб. в бюджет до 2033 года.

Похожий закон о ступенчатом повышении налога в конце 2024 года приняла Мосгордума: как и в Московской области, он касается прежде всего владельцев машин мощностью до 100 л. с. Если в 2024 году ставка налога для них составляла 12 руб. за силу, то в 2025 году повысилась до 13 руб., а в 2031 году составит уже 25 руб. Другие регионы также заявили о планах повысить налог с 2026 года (см. справку).

Напомним, что обязанность оплатить транспортный налог за 2026 год для граждан наступит в 2027 году.

Иван Буранов