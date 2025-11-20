Савинова потребовала ускорить время ожидания приема терапевта в Екатеринбурге

Поликлиники Екатеринбурга должны наладить процессы и кратно сократить время ожидания приема у терапевта, заявила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в ходе прямого эфира ОТВ. Она подчеркнула, что осталась недовольной работой новой поликлиники №3 в Академическом районе после попытки записаться на прием. «Если у меня болит живот, я не готова ждать три дня или две недели приема участкового доктора»,— подчеркнула замгубернатора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Госпожа Савинова отметила, что на работу учреждения не повлиял дефицит медиков. «Многие считают, что построили новую поликлинику, и там все будет идеально. Нет, если не выстроены процессы, то никакие стены, хоть золотом покроем, у пациентов удовлетворенности не будет, и это уязвимо для нас, что поликлиника новая, а на нее очень много жалоб»,— добавила замгубернатора. По ее словам, она нашла «много ресурсов» для улучшения работы поликлиники в Академическом районе в ходе обсуждения проблемы с руководством учреждения.

Татьяна Савинова подчеркнула, что соберет всех заведующих поликлиниками Екатеринбурга 22 ноября для разбора «базовых практик», которые предстоит отработать в учреждениях в течение нескольких месяцев. «Мне понятно, что это системная проблема, за два дня чудес не произойдет, но я понимаю, как выстроить процесс и сделать доступным как минимум терапевта, это мы просто обязаны»,— сказала она. Замгубернатора заверила, что продолжит посещать учреждения с проверками без предупреждения их руководства.

Василий Алексеев