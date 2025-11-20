Доходы не успевают за расходами

В Челябинской области депутаты утвердили проект бюджета региона на 2026–2028 годы в первом чтении. Запланирован рост доходов на 3,8%, до 318,8 млрд руб. Расходы увеличатся на 10,5% и составят 379,3 млрд руб. Дефицит предусмотрен в размере 60,5 млрд руб. В минфине подчеркивают, что уровень финансирования всех первоочередных и социально значимых обязательств сохранится, при этом цифры еще будут скорректированы после окончательного распределения средств госказны между регионами. Некоторые депутаты считают, что рост расходов не компенсирует рост цен, и отмечают, что по ряду направлений запланировано сокращение финансирования.

Законодательное собрание Челябинской области на заседании 20 ноября утвердило проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов» в первом чтении. Основные параметры главного финансового документа поддержали все присутствовавшие депутаты.

Общий объем доходов бюджета Челябинской области в 2026 году запланирован в объеме 318,8 млрд руб. Это на 3,8% больше первоначально утвержденного размера на 2025 год. Собственные налоговые и неналоговые доходы увеличатся почти на 5% и составят 258,8 млрд руб. Прогноз по объемам поступлений разных видов налогов в этом году минфин не представил.

Из федерального бюджета ожидается получение 32,57 млрд руб. Министр финансов Челябинской области Иван Родионов напомнил, что ко второму чтению после окончательного распределения средств госказны между субъектами РФ параметры будут скорректированы.

«Прогнозируемый объем поступлений позволяет сохранить уровень финансирования всех первоочередных и социально значимых обязательств в Челябинской области, в том числе и принятых в текущем году», — сообщил министр.

Расходы регионального бюджета в 2026 году запланированы в объеме 379,3 млрд руб., что на 10,5% больше утвержденной суммы на этот год. По словам Ивана Родионова, приоритетами расходов областной казны являются поддержка участников специальной военной операции и их семей, социальные обязательства перед жителями, реализация президентских указов по росту уровня зарплат в бюджетной сфере, исполнение национальных проектов и дальнейшее инфраструктурное развитие региона.

Традиционно доля расходов социального характера превышает 70% от общего объема. На социальную политику в 2026 году планируют направить 112,4 млрд руб., что на 10,5% больше, чем годом ранее. Роста расходов на образование и здравоохранение не предусмотрено. Как и годом ранее, этим сферам планируют выделить 77,7 млрд и 30 млрд руб. соответственно. В меньшем объеме запланированы расходы на культуру — 4,9 млрд руб. (-23%), а также физкультуру и спорт — 6,3 млрд руб. (-35%).

Общий объем расходов экономического характера в 2026 году запланирован в сумме 85,3 млрд руб. Средства направят на реализацию инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожной и транспортной отраслях, а также строительство объектов социальной сферы. По сравнению с 2025 годом более чем в 2,5 раза увеличится финансирование транспортной отрасли — до 26,4 млрд руб. На том же уровне сохраняется дорожный фонд — более 27 млрд руб. В меньшем объеме, чем годом ранее, предусмотрены расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства — 7,6 млрд руб. (-19%), поддержку агропромышленного комплекса — 2,3 млрд руб. (-23%) и охрану окружающей среды — 1,5 млрд руб. (-25%).

Около 140 млрд руб. в 2026 году региональный бюджет направит муниципалитетам.

«Необходимость выполнения широкого круга приоритетных задач, в том числе по обеспечению дальнейшего социально-экономического развития региона, обуславливает формирование дефицита бюджета в сумме 60,5 млрд руб. (бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 36,1 млрд руб. — прим. „Ъ-Южный Урал“). Для покрытия предусматриваются источники, реальная потребность которых, подчеркиваю, будет определяться в ходе фактического исполнения бюджета в 2026 году с учетом всех мер, принимаемых правительством по повышению эффективности расходов и укреплению доходной базы», — сообщил Иван Родионов. Также он подчеркнул, что Челябинская область по оценке федерального Минфина и независимых экспертов относится к регионам с высокой долговой устойчивостью, что в том числе свидетельствует об отсутствии рисков, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств.

«Параметры областного бюджета на ближайшие три года сбалансированы, обеспечивают безусловное выполнение социальных и других первоочередных обязательств, а также дальнейшее развитие экономического потенциала Челябинской области»,— подчеркнул в конце своего выступления перед депутатами министр финансов региона.

Вице-спикер законодательного собрания, руководитель фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов отметил, что бюджет сформирован «с учетом сохранения и развития основных социальных отраслей и выполнения обязательств», но есть ряд вопросов. Один из них касается индекса-дефлятора, который в социально-экономическом прогнозе региона определен, исходя из уровня инфляции в 4,6-5,3%.

«Полагаем, установленные в регионе значения индексов дефляции создадут проблему дефицита финансирования в реальном уровне цен. По данным ЦБ, годовая инфляция в ноябре составила 8%. В проекте федерального бюджета в 2026 году планируется индексация зарплат бюджетников на 7,6%. Мы считаем, что уже сейчас нужно закладывать увеличение не 5%, а как минимум 8% по всем социально значимым направлениям. Иначе получится как в текущем году, когда на областном уровне индексация зарплаты осуществлялась не синхронно с федеральной, а с запозданием на квартал и более и без каких-либо компенсаций», — отметил Василий Швецов.

Также, по его словам, распорядители бюджетных средств не смогли убедительно обосновать причины сокращения финансирования по ряду программ. Депутат подчеркнул, что фракция поддержит проект бюджета в первом чтении, но попросил правительство региона дополнительно проработать обозначенные вопросы.

Во втором и третьем чтении проект бюджета Челябинской области на 2026–2028 годы планируют рассмотреть 4 декабря.

Заведующий кафедрой прикладной экономики и маркетинга Челябинского государственного университета Илья Данилов отметил, что ко второму чтению параметры бюджета могут быть существенно скорректированы. «Это связано с тем, что заявленный дефицит достаточно большой — 19% от расходов. При этом сохранены все основные приоритеты развития области. Заявленный дефицит указывает на высокую зависимость региона от федеральной поддержки»,— считает экономист.

«Прогноз, думаю, не самый благоприятный даже в свете увеличения НДС и прочих моментов, которые, казалось бы, должны поддерживать наполнение казны. Все же статистически мы видим, что бизнес начинает сокращаться, сжиматься, и это может негативно сказаться на наполняемости бюджета в следующем году»,— говорит эксперт.

По словам Ильи Данилова, в текущем варианте понятно, что запланированные с дефицитом расходы все равно не покроют инфляцию. «А значит, несмотря на номинальное увеличение, реально хватит их на меньший объем обязательств. Окончательная оценка будет возможна только после второго чтения, когда станут ясны окончательные параметры бюджета»,— считает экономист.

В октябре министерство финансов Челябинской области заключило 20 контрактов с ПАО «Сбербанк» и один с АО «АКБ „Новикомбанк“» на открытие кредитных линий общим объемом 31 млрд руб. для частичного погашения бюджетного дефицита. Процентная ставка за пользование заемными средствами по разным договорам составляет от 18,9 до 20,3% годовых. В министерстве финансов региона сообщали, что кредитные линии открываются «в плановом порядке», «для подстраховки» бюджета в конце года.

