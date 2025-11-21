Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ПСБ удваивает кешбэк ярославским предпринимателям за предновогодние покупки

Банк ПСБ запустил специальную предновогоднюю акцию для ярославских предпринимателей. До конца года при оплате любых покупок с помощью бизнес-карты ПСБ пользователям будет начислен двойной кешбэк.

В акции могут принять участие как новые клиенты банка, которые открыли в ПСБ расчетный счет и получили в пользование бизнес-карту, так и действующие, которые не совершали операции по картам до ноября 2025 года. Максимальный размер кешбэка, который можно получить на бонусный счет, составляет 15 000 баллов (1 балл равен 1 рублю).

Чтобы получить двойной кешбэк по бизнес-карте, ярославским предпринимателям необходимо произвести настройки в личном кабинете ПСБ, выбрав несколько категорий кешбэка: АЗС (10%), доставка и логистика (5%), авиабилеты (5%), кафе, рестораны и столовые (3%) и т.д. И оплачивать картой ПСБ покупки на сумму от 20 000 рублей ежемесячно.

«Ноябрь и декабрь - традиционно период повышенной деловой активности, и предприниматели планируют максимально оптимизировать свои расходы. Наша акция позволит клиентам не только эффективно управлять финансами, но и получить дополнительную выгоду от каждой транзакции»,— отметила Мария Холодок, руководитель по агентским продажам Ярославского филиала ПСБ.

Более подробную информацию можно получить в офисах банка в Ярославской области и по телефону 8 (920) 112-29-39.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251

