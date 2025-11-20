В Ярославской области суд отменил продажу имущества по заниженной цене

В Ярославской области прокуратура добилась аннулирования результатов торгов по продаже муниципального имущества из-за заниженной цены. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года «Российский аукционный дом» организовал торги на здание площадью 564,5 кв. м и участок 0,3 га в селе Дубровицы. Один участник предложил максимально возможную цену в 999 квинтиллионов руб., но затем отозвал заявку, что заблокировало другие ценовые предложения. В итоге имущество продали по минимальной цене в 177 тыс. руб.

Прокуратура подала иск о признании торгов и договора купли-продажи недействительными. Суд согласился с доводами и постановил вернуть имущество в муниципальную собственность. Решение вступило в силу и находится под контролем прокуратуры.

Антон Голицын