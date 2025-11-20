Россия и Китай провели консультации по стратстабильности и ПРО

Российские и китайские дипломаты на консультациях в Москве обсудили противоракетную оборону и ракетные аспекты стратегической стабильности. Об этом сообщили в МИД РФ. Как указали в ведомстве, стороны обсуждали «дестабилизирующие факторы, создающие стратегические риски для глобальной и региональной безопасности», и пути их минимизации.

«19 ноября в Москве проведены российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны провели «совместный анализ дестабилизирующих факторов, создающих стратегические риски для глобальной и региональной безопасности» и обменялись мнениями о том, как минимизировать такие риски.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам стратегической стабильности Андрей Малюгин. Главой китайской делегации выступил заместитель директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Ли Чицзян.

Анастасия Домбицкая