СК проводит проверку после гибели рабочего при падении трубы под Саратовом

Следствие приступило к проверке по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего гибель работника организации в Аткарске Саратовской области (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, сегодня, 20 ноября, во время проведения сварочных работ на территории одной из организаций города Аткарска на 64-летнего разнорабочего упала металлическая труба. Он скончался на месте.

Следствие изучило место происшествия, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только проверка завершится, будет принято процессуальное решение.

Павел Фролов