На 14% вырастут расходы на содержание мэра и спикера думы Нижнего Новгорода

На содержание главы Нижнего Новгорода и председателя городской думы, включая оплату командировочных расходов, в бюджет 2026 года закладывают 11,25 млн руб. Это на 14% больше по сравнению с 2025 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель гордумы Евгений Чинцов (слева направо)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель гордумы Евгений Чинцов (слева направо)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Содержание мэра в 2026 году обойдется в 6,47 млн руб. (рост на 16% по сравнению с 2025 годом), спикера думы — в 4,79 млн руб. (рост на 12%).

На содержание администрации города в 2026 году закладывают 3,29 млрд руб., аппарата гордумы — 138,9 млн руб. Еще 3,4 млн руб. предусмотрено на депутатов гордумы, работающих на постоянной основе, и 27,4 млн руб. — на помощников всех депутатов.

Чуть более 12 млн руб. потратят на содержание председателя контрольно-счетной палаты, его заместителей и аудиторов, на аппарат КСП — еще 40,4 млн руб.

Галина Шамберина