В Ульяновской области пенсионерка отдала мошенникам более 13 млн рублей

Следственные органы УМВД РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) по заявлению 81-летней пенсионерки, которую мошенники убедили в необходимости отдать им все ее сбережения якобы с целью декларирования накоплений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной полиции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, 23 октября жительнице Димировграда позвонила мошенница, которая представилась сотрудницей телефонной компании, попросив сообщить ей паспортные данные и номер СНИЛС якобы для переоформления договора на телефонную линию. После этого ей позвонил другой мошенник, назвавшись сотрудником правоохранительных органов. Он напугал пенсионерку, сообщив, что она передала свои данные мошенникам, и они теперь с ее счетов якобы снимают деньги в банке и от ее имени перечисляют их вооруженным силам иностранного государства, в связи с чем пенсионерку подозревают в пособничестве террористам.

Под этим предлогом он убедил женщину «задекларировать» свои сбережения для их «сохранности», запретив ей рассказывать кому-либо о происходящем «под угрозой уголовной ответственности». Женщина сняла со счетов все свои накопления и, следуя рекомендациям мошенников, в течение трех недель частями передала 13,146 млн руб. курьерам мошенников, которые представлялись инкассаторами.

Мошенники прекратили общение, когда поняли, что у жертвы больше нет денег. После этого женщина осознала, что стала жертвой обмана.

Полиции женщина сказала, что эту сумму, которую отдала мошенникам, она копила всю жизнь.

Андрей Васильев, Ульяновск