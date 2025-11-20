На Ставрополье участие в добровольческих проектах принимают 500 тысяч жителей

В Ставропольском крае в 2025 году откроют 10 новых «Доброцентров» для поддержки волонтерской деятельности, а при краевом Доме молодежи с января заработает специализированный центр помощи добровольческим организациям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Уточняется, что центры будут предоставлять бесплатные консультации и методическую помощь в оформлении документов для ведения деятельности и получения грантов. В регионе действуют в настоящее время действует более 500 добровольческих объединений, в которых участвуют около 500 тыс. человек. Активисты реализуют различные инициативы — от поддержки семей военнослужащих до масштабных социальных проектов. На региональном этапе международной волонтерской премии поступило рекордное количество заявок — свыше 51 тыс. со всего мира, из них 477 от участников из Ставропольского края, 17 жителей региона прошли в финал престижной награды.

Константин Соловьев