ЕС ввел санкции против 10 сотрудников ФСИН и судебных органов России

Сегодня Евросоюз ввел санкции в отношении десяти российских сотрудников силовых структур и судебных органов, которых в ЕС считают «ответственными за серьезные нарушения прав человека и подавление гражданского общества и демократической оппозиции в России». Соответствующие правовые акты, включая перечень физических и юридических лиц, опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Под рестрикции попали высокопоставленные должностные лица главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ростовской области и представителей российской судебной системы. В частности, в списках значатся глава ГУ ФСИН по Ростовской области назначен Андрей Поляков, а также Андрей Михайличенко, Андрей Сапицкий, Александр Штода, Тимур Вахрамеев, Артемий Тельминов, Борис Кожевников, Максим Панин, Марина Ушакова, Светлана Рыгалова.

Евросоюз называет указанных лиц «ответственными за серьезные нарушения прав человека». В документе ЕС утверждается, что некоторые из должностных лиц, оказавшихся под санкциями, причастны к «политически мотивированным преследованиям журналистов и активистов, связанных с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным и его фондом». Других ЕС связывает с делом Алексея Горинова — бывшего московского муниципального депутата, осужденного за распространение ложной информации о ВС РФ.

Ограничения подразумевают запрет на въезд в ЕС и блокирование активов в банках стран Евросоюза, если они будут выявлены.

