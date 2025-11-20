На Кубани решили сохранить действующую систему МСУ

Заксобрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект о сохранении на территории региона двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ). В трех муниципалитетах — Туапсинском, Ленинградском и Приморско-Ахтарском районах — продолжит действовать одноуровневая модель, поскольку администрации сельских поселений там были упразднены еще в 2024 году.

Новый федеральный закон об МСУ, вступивший в силу 19 июня 2025 года, предполагает, что субъекты РФ должны сами решить, какая система будет применяться на их территории. При старой двухуровневой модели сельские поселения входят в состав районов, но являются самостоятельными муниципалитетами со своими главами и депутатами. При новой одноуровневой модели они становятся «структурными подразделениями» муниципальных округов.

Председатель комитета заксобрания по вопросам правопорядка Андрей Горбань пояснил, что на Кубани решили соблюдать «разумную традицию» — проводить реформу с наименьшими потерями для имеющихся управленческих структур: «Надо, чтобы закон проработал не менее 20 лет, как и предыдущий»,— подчеркнул депутат.

В соответствии с новым федеральным законом изменится порядок избрания мэра Краснодара: теперь гордума будет выбирать его из числа кандидатов, предложенных губернатором. Ранее список претендентов формировался по конкурсу. В Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике и других городах Кубани сохранится старая конкурсная система.

Анна Перова, Краснодар