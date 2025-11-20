Белоусов: мероприятия по боевой подготовке с КНР не направлены против других стран

Увеличение совместных мероприятий по боевой подготовке России и Китая не направлено против других государств, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Его слова передает Минобороны в Telegram-канале.

Господин Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Чжан Юся в Москве. Во время встречи министр обороны заявил, что Россия совместно с КНР приступила к реализации договоренностей. В их число входят совместные мероприятия по боевой подготовке на суше, в воздухе и море.

«Подчеркну, что они (совместные мероприятия.— “Ъ”) не направлены против третьих сторон»,— заявил Андрей Белоусов. По его словам, целью мероприятий является обеспечение безопасности КНР и России. Он добавил, что военное сотрудничество РФ и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга.

Переговоры господина Белоусова и Чжан Юся прошли в здании Национального центра управления обороной России с участием почетного караула и военного оркестра. Ключевой темой встречи стало развитие военного сотрудничества.