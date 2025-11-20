ХК «Автомобилист» уступил «Металлургу» со счетом 4:5

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:5 (1:1, 0:1, 3:3) в пользу гостей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились Кертис Волк, Александр Шаров, Алексей Бывальцев и Артем Каштанов. В команде «Металлурга» шайбы забросили Михаил Федоров, Робин Пресс, Дерек Барак, Роман Канцеров и Никита Михайлис.

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место на Востоке (35 очков), «Металлург» — на первом месте (46 очков).

Следующий соперник «Шоферов» — «Спартак». Встреча пройдет 27 ноября в Москве.

Полина Бабинцева