Руководитель аппарата Верховного суда КЧР стал мировым судьей

Мировым судьей первого участка Хабезского района Карачаево-Черкесии сроком на три года назначен Артур Чимов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Артур Чимов работает в судебной системе с апреля 2007 года. Карьеру он начал секретарем отдела обеспечения судопроизводства Верховного суда КЧР. Затем занимал должности заместителя начальника отдела кадров, руководителя отдела делопроизводства и начальника отдела госслужбы. С мая 2024 года возглавляет аппарат Верховного суда республики.

Константин Соловьев