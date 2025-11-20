Руководитель аппарата Верховного суда КЧР стал мировым судьей
Мировым судьей первого участка Хабезского района Карачаево-Черкесии сроком на три года назначен Артур Чимов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Артур Чимов работает в судебной системе с апреля 2007 года. Карьеру он начал секретарем отдела обеспечения судопроизводства Верховного суда КЧР. Затем занимал должности заместителя начальника отдела кадров, руководителя отдела делопроизводства и начальника отдела госслужбы. С мая 2024 года возглавляет аппарат Верховного суда республики.