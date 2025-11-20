Прокуратура начала проверку после падения башенного крана в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области приступила к проверке по факту падения секции башенного крана на ул. Двинской в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел примерно в 16:00 сегодня, 20 ноября, на строительной площадке дома № 47А на ул. Двинской. Секция крана упала во время работ по его демонтажу. С места происшествия в лечебное учреждение увезли 54-летнего крановщика и 42-летнего электрика. На место выехал прокурор Дзержинского района Волгограда Кирилл Гольбрайх.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, секция башенного крана, предварительно, упала на три автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, Госавтоинспекции и прочих экстренных служб.

Павел Фролов