Ay Yola, шоу Татьяны Навки и выставка к 10-летию Ельцин-центра

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Сергея Пенкина группу «Буерак», Государственный академический симфонический оркестр России и Ay Yola. В музеях — узнать об истории Ельцин-центра, восточных практиках в СССР и посмотреть фото Юрия Феклистова. В театрах — увидеть премьерные спектакли «Не в своей тарелке», «Маяковский. Встречи», «Колдунья» и оперу «Снегурочка». В кино — посмотреть фильмы «Красный круг», «Сыграй это еще раз, Сэм!» и «Умри, моя любовь». А лекторы расскажут о дневниках жителей блокадного Ленинграда и роли человека в экосистеме. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовое шоу Татьяны Навки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ледовое шоу Татьяны Навки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Концерты

На УГМК-Арене 22 ноября пройдет ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Шоу поставлено по мотивам произведений Николая Гоголя, зрители смогут ощутить атмосферу ярмарочного гуляния, заглянуть в гости к Солохе и увидеть, как Вакула оседлает черта и отправится за черевичками. Билеты — от 1,3 тыс. до 4,8 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 22 ноября пройдет юбилейный концерт Сергея Пенкина. Специально для шоу создали красочную сценографию, а видеоряд поможет вспомнить разные периоды творчества артиста. Билеты — от 5,7 тыс. до 8,7 тыс. руб.

В ивент-холле «Фабрика» 23 ноября выступит группа «Буерак». Коллектив презентует новый альбом «Текстуры». Он стирает жанровые границы в музыке группы, смешивая меланхоличные 90-е, синтипоп, фанковый грув и элементы прогрессив-рока. Билеты — от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Свердловской филармонии 25 ноября выступят Вадим Репин, Филипп Чижевский и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Музыканты исполнят «Концерт для скрипки с оркестром» Альбана Берга и «Симфонию №4» Дмитрия Шостаковича. Скрипача Вадима Репина называют «волшебником звука», а дирижер Филипп Чижевский — лауреат двух «Золотых масок», не так давно возглавивший главный оркестр страны. Билеты — от 7,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 25 ноября выступит Юлия Савичева. На сольном концерте организаторы обещают энергию, драйв и рок. Зрители услышат новую концертную программу: песни из поп-рок-альбома «9», а также известные композиции из более ранних альбомов — «Высоко», «Привет», «Как твои дела?», «Если в сердце живет любовь» и другие. Билеты — от 3 тыс. до 8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ay Yola

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ay Yola

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В концерт-холле «Свобода» 26 ноября выступит группа Ay Yola, ставшая невероятно известной благодаря треку Homay. Коллектив представит свой альбом Ural Batyr, который показывает, как в сердцах откликаются древние голоса. Билеты — 1,9 тыс. руб.

В ивент-холле «Фабрика» 27 ноября пройдет концерт Сергея Бобунца, посвященный памяти Сергея Бодрова, «Ты с нами, брат». Артист исполнит хиты «Смысловых галлюцинаций», в том числе и песню «Вечно молодой», которую использовали в культовом фильме «Брат 2». Билеты — от 2,9 тыс. до 9 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Ельцин-центре 22 ноября пройдет экскурсия «"Невероятное" в СССР: восточные практики», подготовленная совместно с Институтом Конфуция УрФУ. Пришедшие узнают, как во время перестройки в Советский Союз проникли восточные практики, почему стали так популярны и как их пытались совместить с советской идеологией. Вход — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотограф Юрий Феклистов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фотограф Юрий Феклистов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 25 ноября откроется выставка «Кадровый голод: Юрий Феклистов», демонстрирующая документальные фотографии, сделанные в 1980-90-х годах. Среди фотографий Юрия Феклистова — карточка Мстислава Ростроповича с автоматом в коридоре Белого дома, которая распространилась по всем мировым СМИ. Его кадры показывают неожиданные моменты жизни такими, какими они были в ту эпоху. Вход на выставку свободный, она размещена в фойе кинозала.

В Ельцин-центре 26 ноября открывается выставка «10 лет в Центре». Она рассказывает историю Президентского центра Бориса Ельцина, от появления планов по его открытию до десятилетнего юбилея, которые отмечают в этом году. На выставке впервые покажут первые планы здания, один из которых на месте действующего кинозала предусматривал бассейн. Выставка — попытка ответить на вопрос, почему сейчас Екатеринбург невозможно представить без Ельцин-центра. Вход — по билету в галерею.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НТМИИ) откроется персональная выставка Валерия Власова «Учитель — Ученик». Почти 50 лет своей жизни он посвятил Детской художественной школы № 1, передавая свои знания и умения ученикам. На выставке представлены 25 его работ и еще 25 работ его учеников. Экспозиция продлится до 21 декабря, вход — по билету в музей.

Спектакли

В Центре современной драматургии (ЦСД) покажут спектакль «Не в своей тарелке», эскиз которого был создан в рамках лаборатории «Ультра.Драма». Молодой парень — герой спектакля — живет в небольшой деревне и строит антенну, чтобы поймать сигнал из космоса. Рядом с ним — пожилая хозяйка дома, которую больше интересуют ее грядки. Но постепенно попытка наладить контакт с внеземными цивилизациями превращается в историю о страхе остаться одному и желании быть услышанным. Билеты стоят 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский театр оперы и балета

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбургский театр оперы и балета

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Урал Опера Балет» 25 ноября покажут оперу «Снегурочка». Это восьмая постановка оперы в театре, ее премьера состоялась в июне 2025 года. Для постановки театр пригласил представителей «нового поколения» режиссеров и художников. Ставил спектакль Антон Морозов, а оформлением занималась Катя Никитина. Билеты — от 600 руб. до 5 тыс. руб.

В Ельцин-центре 26 и 27 ноября пройдут премьерные показы спектакля «Маяковский. Встречи». Сценарий завязан вокруг идеи не случившегося свидания — Владимир Маяковский приезжал в Свердловск на недолгое время, встречался с рабочими. Спектакль исследует смешение коллективного бессознательного и отдельных историй из жизни рабочих, отношения поэта и рабочего. Со сцены прозвучат не только отрывки из стихов и поэм Владимира Маяковского, но и части повести Андрея Платонова «Котлован». Билеты — от 900 до 3 тыс. руб.

В Свердловском театре музыкальной комедии 28 ноября пройдет премьерный показ спектакля «Колдунья» по повести Александра Куприна «Олеся». Ранее это произведение не ставили на сцене музыкального театра, однако песни в хоровом исполнении и музыкальное сопровождение помогают прочувствовать атмосферу этой «лесной симфонии» и будоражат воображение. Билеты — от 500 руб. до 3,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 24 ноября начнутся показы фильма Жан-Пьера Мельвиля «Красный круг» на французском языке с русскими субтитрами. Известный преступник Коре перед выходом на свободу из тюрьмы получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин. Затем он грабит партнера, из-за которого оказался за решеткой, и с другим преступником пытается осуществить план по ограблению ювелирного магазина. Билеты — 350 руб.

В Литературном квартале в киноклубе «Экранизация» покажут картину «Сыграй это еще раз, Сэм!». Это экранизация пьесы Вуди Аллена, которая рассказывает историю чудаковатого героя, которого бросает жена. К нему начинает приходить призрак Хамфри Богарта, игравшего в фильме «Касабланка», который дает ему советы. Вход свободный.

В кинозале Ельцин-центра 25 ноября покажут фильм режиссера Линн Рэнси «Умри, моя любовь», который показывает пару, сбежавшую из Нью-Йорка в горы, чтобы начать жизнь заново. Постепенно их страсть становится одержимостью, а их уединение становится настоящим кошмаром. Показ проходит на английском языке с русскими субтитрами. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Veer Mall

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Veer Mall

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лекции

В ТРЦ «ВеерМолл» 23 ноября пройдет фестиваль «Зеленый Екатеринбург». Там пройдут лекции, на которых эксперты расскажут об экологии и роли человека в экосистеме, и мастер-классы по созданию экологичных поделок. На фестивале будет работать пункт раздельного сбора мусора. Вход свободный.

В Ельцин-центре 23 ноября пройдет лекция «Вы, наверное, из Ленинграда?» Алексея Павловского и Анастасии Павловской. Они исследуют дневники из блокадного Ленинграда, и смогут рассказать, как эвакуированные оттуда воспринимали происходившие с ними события, что они чувствовали и чего стесняли, какими были их мечты. Посетить лекцию можно бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться.

Подготовила Анна Капустина