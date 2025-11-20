На Ставрополье реконструировали поликлинику за 33 млн рублей

В Ставропольском крае завершен капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники Труновской районной больницы за 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Проект выполнен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его реализация в селе Донское началась в 2021 году.

В министерстве отметили, что по данной программе в 2025 году в регионе планируют завершить ремонт в 27 объектах здравоохранения. Также в рамках проекта уже поставлены 320 санитарных автомобилей и более 450 единиц медтехники.

Наталья Белоштейн