В Северной Осетии за неисправные автобусы к ответственности привлекли 9 компаний

В Северной Осетии правоохранители выявили 37 административных нарушений при проверке пассажирских автобусов во Владикавказе. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото: Госавтоинспекция по Северной Осетии

Инспекторы проверили соответствие конструкции общественного транспорта установленным требованиям и правомерность внесенных изменений. В ходе контрольных мероприятий обнаружились нарушения правил эксплуатации транспорта, включая управление без диагностической карты, езду с техническими неисправностями и несоблюдение требований ОСАГО.

По результатам проверки девять должностных и юридических лиц понесут административное наказание за выпуск на маршруты неисправных транспортных средств.

Константин Соловьев

