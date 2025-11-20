В Ставрополье дому Стасенкова отказали в статусе объекта культурного наследия

В Ставрополе здание по ул. Спартака, 11, известное как «Дом Стасенкова», построенное в 1906 году, не признано объектом культурного наследия. Соответствующий приказ краевого управления по охране памятников опубликован на портале правовой информации.

Фото: Яндекс.Карты

Решение было принято на основании акта обследования, проведенного специальной комиссией в ноябре 2025 года. Эксперты не обнаружили достаточных оснований для включения этого здания в реестр охраняемых государством памятников истории и культуры.

Наталья Белоштейн