Ставропольский край занял 7 место по турпотоку в России с долей 2,3%

За первые десять месяцев 2025 года Ставропольский край принял 6,15 млн туристов, что стало рекордным показателем для региона и обеспечило ему седьмое место по доле турпотока внутри страны — 2,3%. Такие данные озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов на совместном заседании комиссии Госсовета РФ и РСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Лидерами по туристическому потоку остаются Москва (18,8%), Краснодарский край (18,7%) и Санкт-Петербург (14%).

Среди других регионов в топ-10 также находятся Крым (3,4%), Московская область (3,3%), Татарстан (2,8%), Свердловская область (2%), Калининградская (1,7%) и Нижегородская области (1,5%). По оценке властей края, турпоток на Ставрополье с января по сентябрь вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а за восемь месяцев 2025 года регион уже принял порядка 6 млн туристов. Треть из них – молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов прогнозирует по итогам года рост турпотока более чем на 9%, что принесет региону порядка 9,8 млн туристов. Такую динамику обеспечивают инвестиции в инфраструктуру — в 2025 году на создание номерного фонда и развитие туристических центров направили свыше 270 млн руб. Эти меры поддерживают развитие туризма и привлекают новых посетителей в регион, что способствует укреплению статуса Ставрополья как одного из ключевых туристических направлений в России.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, Ставропольский край уверенно удерживает позиции в федеральном рейтинге по внутреннему турпотоку, демонстрируя устойчивый рост и привлекая широкие категории туристов благодаря развитию инфраструктуры и туристических сервисов. Этот успех подкрепляет планы региона на дальнейшее расширение туристической отрасли, в том числе создание на территории Кавказских Минеральных Вод особой экономической зоны туристско-рекреационного типа с санаториями и гостиницами.

Станислав Маслаков