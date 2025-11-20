Законопроект о буллинге направили на отзыв в правительство

Законопроект о профилактике буллинга направлен на отзыв в правительство, сообщил ТАСС один из авторов инициативы депутат Артем Метелев (ЕР).

«Ключевая задача законопроекта — создать в подростковой и молодежной среде культуру взаимного уважения, где каждый ребенок может учиться и развиваться без страха»,— сказал он.

По словам господина Метелева, особую роль в профилактической работе предлагается отвести «Движению первых». Документ даст «серьезное правовое подкрепление» работе наставников и волонтеров движения с подростками, отметил он.

Депутаты разрабатывают проект о борьбе с травлей в школах с октября 2022 года. В документе предусматривается норма, согласно которой Минпросвещения совместно с МВД, Минздравом и Росмолодежью утвердит порядок и процедуру проведения мероприятий по профилактике травли. В частности, порядок определит, какое поведение можно считать травлей, и виды профилактических мероприятий.

Полина Мотызлевская