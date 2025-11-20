В Дагестане выявили еще 21 майнинг-ферму с ущербом более 6,5 млн рублей

Специалисты филиала ПАО «Россети — Северный Кавказ-Дагэнерго» совместно с МВД по Дагестану выявили 21 нелегальную майнинг-ферму в селах Майданское, Балахани, Гимри и Унцукуль 18–19 ноября. Ущерб энергосистеме от безучетного потребления электроэнергии составил свыше 6,5 млн руб., написал исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети — Северный Кавказ-Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверок изъяли более 160 устройств для добычи криптовалюты, спрятанных в жилых домах. По фактам самовольного подключения к электросетям административно наказали 30 граждан.

Оперативные проверки проводятся в регионе с учетом запрета на майнинг с 1 января 2025 года. Ранее в 2024 году выявляли крупные фермы: в Балахани – 139 единиц оборудования, в Майдановском – 78 единиц. В целом в 2025 году РБК Кавказ сообщал о 73 случаях хищения электроэнергии майнинг-фермами с общим ущербом в 85,7 млн руб. и израсходованной электроэнергией в объеме 12,6 млн кВт/ч.

В 2025 году энергетики Дагестана провели 276 рейдов против незаконного подключения, что связано с большой нагрузкой на сеть и рисками аварий. Власти усиливают контроль, чтобы обеспечивать стабильность энергоснабжения и предотвращать злоупотребления, связанные с майнингом криптовалюты, несмотря на действующий запрет. Ситуация с нелегальными майнинг-фермами в Дагестане остается острой, наносится существенный материальный ущерб энергосистеме. Борьба с хищением электроэнергии продолжится под контролем региональных энергетиков и правоохранительных органов.

Станислав Маслаков