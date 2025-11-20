Белоусов встретился с зампредом Центрального военного совета КНР

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР, генерал-полковником Чжан Юся. Встреча прошла в здании Национального центра управления обороной РФ в Москве. Церемонию открытия сопровождали почетный караул и военный оркестр, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

Андрей Белоусов (второй справа) и Чжан Юся (слева)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости Андрей Белоусов (второй справа) и Чжан Юся (слева)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Главной темой переговоров стало развитие военного сотрудничества между двумя странами. Андрей Белоусов отметил значительное расширение совместных учений по оперативной и боевой подготовке на суше, море и в воздухе. По его словам, эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности России и Китая и не имеют враждебного характера в отношении третьих государств.

Генерал-полковник Чжан Юся заявил, что отношения РФ и Китая стали образцом международных связей нового типа и характеризуются духом добрососедства, стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Во время визита, заверил господин Юся, стороны реализуют все договоренности, которых ранее достигли главы двух государств.