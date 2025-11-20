В Самаре жители Студеного оврага 9 часов оставались без электричества

Электричество отключалось в Кировском районе Самары на девять часов в четверг, 20 ноября. Происшествие случилось на территории Студеного оврага. Об этом сообщает глава Кировского района Игорь Рудаков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что был поврежден кабель 10 кВт. Отключение затронуло электростанцию «Лесная поляна». Света не было с 4:00 до 13:00 (MSK+1).

На место выехала аварийная бригада. Специалисты устранили повреждение.

Георгий Портнов