В Самаре жители Студеного оврага 9 часов оставались без электричества
Электричество отключалось в Кировском районе Самары на девять часов в четверг, 20 ноября. Происшествие случилось на территории Студеного оврага. Об этом сообщает глава Кировского района Игорь Рудаков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что был поврежден кабель 10 кВт. Отключение затронуло электростанцию «Лесная поляна». Света не было с 4:00 до 13:00 (MSK+1).
На место выехала аварийная бригада. Специалисты устранили повреждение.